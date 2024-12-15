В матче 14-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» на своем поле примет «Айнтрахт». Встреча пройдет 15 декабря и начнется в 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Айнтрахт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: «РБ Лейпциг» по итогам 13-ти туров чемпионата Германии находится в зоне Лиги чемпионов (топ-4) с 24 баллами.

Команда занимает как раз четвертую позицию и на три очка отстает от нынешнего соперника, а также на три пункта опережает седьмое место, которое уже не входит в зону еврокубков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура основного раунда Лиги чемпионов клуб дома потерпел поражение от «Астон Виллы» (2:3).

Перед этим в 13-м туре немецкого первенства восточногерманский коллектив на чужом поле взял максимум очков, обыграв на выезде «Хольштайн Киль» (3:2).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Уэдраого, Битшиабу, Симонс, Эльмас, Раум, Поульсен, Лукеба, дисквалифицирован — Вермерен.

Состояние команды: в девяти последних матчах в разных турнирах «РБ Лейпциг» шесть раз проиграл при двух победах и одной ничьей.

Это явно не лучшая форма, которая не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, фактор своего поля все же позволяет им рассчитывать на успех.

Лоис Опенда — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с пятью голами.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: «Айнтрахт» по итогам 13-ти туров чемпионата Германии набрал 27 очков и также находится в зоне Лиги чемпионов.

Команда занимает вторую позицию и на шесть баллов отстает от лидера первенства «Баварии», а также на три пункта опережает своего нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура основного раунда Лиги Европы коллектив на чужом поле проиграл «Лиону» (2:3).

Перед этим в 13-м туре немецкого первенства клуб в домашних стенах также разошелся миром с «Аугсбургом» (2:2), где снова для победы ему оказалось мало двух забитых мячей.

Не сыграют: травмированы — Ларссон, Аменда, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Айнтрахт» не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

Это говорит о не лучшей форме гостей, которая не сулит им хороших шансов даже на ничью, не говоря уже о победе, особенно если учесть, что игра состоится на поле соперника.

Омар Мармуш — лучший бомбардир команды в Бундеслиге и второй в чемпионате с 13-ю голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «РБ Лейпциг» забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей «Айнтрахта» забивали больше 3,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Айнтрахта» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.05. Ничья — в 3.85, победа «Айнтрахта» — в 3.25.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем и ТМ 2,5 — 1.57 и 2.40.

Прогноз: в пяти последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. При этом в трех из них забивали оба соперника.

При этом в двух из четырех последних поединков хозяев были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Айнтрахта».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.30