РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
«РБ Лейпциг»
Турнирное положение: «РБ Лейпциг» по итогам 13-ти туров чемпионата Германии находится в зоне Лиги чемпионов (топ-4) с 24 баллами.
Команда занимает как раз четвертую позицию и на три очка отстает от нынешнего соперника, а также на три пункта опережает седьмое место, которое уже не входит в зону еврокубков.
РБ Лейпциг — Айнтрахт Ф: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура основного раунда Лиги чемпионов клуб дома потерпел поражение от «Астон Виллы» (2:3).
Перед этим в 13-м туре немецкого первенства восточногерманский коллектив на чужом поле взял максимум очков, обыграв на выезде «Хольштайн Киль» (3:2).
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Не сыграют: травмированы — Уэдраого, Битшиабу, Симонс, Эльмас, Раум, Поульсен, Лукеба, дисквалифицирован — Вермерен.
Состояние команды: в девяти последних матчах в разных турнирах «РБ Лейпциг» шесть раз проиграл при двух победах и одной ничьей.
Это явно не лучшая форма, которая не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, фактор своего поля все же позволяет им рассчитывать на успех.
Лоис Опенда — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с пятью голами.
«Айнтрахт»
Турнирное положение: «Айнтрахт» по итогам 13-ти туров чемпионата Германии набрал 27 очков и также находится в зоне Лиги чемпионов.
Команда занимает вторую позицию и на шесть баллов отстает от лидера первенства «Баварии», а также на три пункта опережает своего нынешнего соперника.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура основного раунда Лиги Европы коллектив на чужом поле проиграл «Лиону» (2:3).
Перед этим в 13-м туре немецкого первенства клуб в домашних стенах также разошелся миром с «Аугсбургом» (2:2), где снова для победы ему оказалось мало двух забитых мячей.
Не сыграют: травмированы — Ларссон, Аменда, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Айнтрахт» не выиграл при двух поражениях и одной ничьей.
Это говорит о не лучшей форме гостей, которая не сулит им хороших шансов даже на ничью, не говоря уже о победе, особенно если учесть, что игра состоится на поле соперника.
Омар Мармуш — лучший бомбардир команды в Бундеслиге и второй в чемпионате с 13-ю голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей «РБ Лейпциг» забивала только одна команда
- в трех из четырех последних матчей «Айнтрахта» забивали больше 3,5 голов
- в трех из пяти последних матчей «Айнтрахта» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.05. Ничья — в 3.85, победа «Айнтрахта» — в 3.25.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем и ТМ 2,5 — 1.57 и 2.40.
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Прогноз: в пяти последних матчах гостей забивали больше 2,5 голов. При этом в трех из них забивали оба соперника.
При этом в двух из четырех последних поединков хозяев были реализованы оба данных сценария.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Айнтрахта».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.30