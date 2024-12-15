В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Германии, Англии и Франции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Хайденхайм» — «Штутгарт»

Футбол. Чемпионат Германии

«Хайденхайм» находится на 16-й строчке в таблице Бундеслиги. У клуба 10 набранных очков по итогам 13 встреч. Ранее «Хайденхайм» трижды победил, один раз сыграл вничью и потерпел 9 поражений.

Проигрышная серия «Хайденхайма» затянулась. Клуб давно не набирал очков. Ранее «Хайденхайм» уступил в шести встречах подряд.

Прогнозы и ставки на АПЛ

«Штутгарт» располагается в верхней части таблицы. Клуб набрал 20 очков по итогам 13 поединков. У «швабов» пять побед, пять ничьих и три поражения.

Последний раз клубы встречались 31 марта. Тогда выявить сильнейшего не удалось. «Штутгарт» и «Хайденхайм» сыграли вничью 3:3.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.67.

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол. Чемпионат Англии

«Манчестер Сити» находится в серьезном кризисе. В последних десяти матчах у клуба лишь одна победа. Но на дерби будет особый настрой. Можно не сомневаться, что болельщики останутся довольны.

Букмекеры считают фаворитом «Манчестер Сити». Конечно, клуб на своем поле постарается победить. «Горожанам» после серии неудач очень нужны очки.

«Манчестер Юнайтед» на данный момент располагается на 13-м месте в таблице АПЛ. У команды 19 очков по итогам 15 туров. Ранее «МЮ» одержал пять побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел шесть поражений.

10 августа клубы сыграли друг с другом в матче за Суперкубок Англии. Тогда трофей завоевал «Манчестер Сити». Команда смогла одолеть «красных дьяволов» в серии пенальти.

Ставка: Победа «Манчестер Сити» за 1.62.

«ПСЖ» — «Лион»

Футбол. Чемпионат Франции

«ПСЖ» уверенно лидирует в Лиге 1. Команда находится на первой строчке с приличным отрывом от конкурентов. Набрано 34 очка в 14 матчах.

Стоит отметить, что в чемпионате Франции-2024/25 «ПСЖ» еще ни разу не уступил. В последних 10 матчах была только одна неудача в Лиге чемпионов. 26 ноября парижане уступили в гостях «Баварии» со счетом 0:1.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

«Лион» располагается в топ-5. У клуба 25 набранных очков. От четвертого места, которое позволяет выступить в Лиге чемпионов, «Лион» отделяет лишь один балл.

Выигрышная серия «Лиона» составляет четыре матча. Команда не проигрывает с 24 октября. Тогда «ткачи» в рамках Лиги Европы дома уступили «Бешикташу» со счетом 0:1.

Ставка: Обе забьют за 1.48.

Общий коэффициент — 4.00.