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    Все новости спорта

    «Манчестер Сити» прервет серию неудач, «ПСЖ» и «Лион» обменяются голами

    Экспресс дня 15 декабря. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 15 декабря
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    Хосеп Гвардиола
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Германии, Англии и Франции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Хайденхайм» — «Штутгарт»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Хайденхайм» находится на 16-й строчке в таблице Бундеслиги. У клуба 10 набранных очков по итогам 13 встреч. Ранее «Хайденхайм» трижды победил, один раз сыграл вничью и потерпел 9 поражений.

    Проигрышная серия «Хайденхайма» затянулась. Клуб давно не набирал очков. Ранее «Хайденхайм» уступил в шести встречах подряд.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    «Штутгарт» располагается в верхней части таблицы. Клуб набрал 20 очков по итогам 13 поединков. У «швабов» пять побед, пять ничьих и три поражения.

    Последний раз клубы встречались 31 марта. Тогда выявить сильнейшего не удалось. «Штутгарт» и «Хайденхайм» сыграли вничью 3:3.

    Ставка: ТБ 2.5 за 1.67.

    «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Манчестер Сити» находится в серьезном кризисе. В последних десяти матчах у клуба лишь одна победа. Но на дерби будет особый настрой. Можно не сомневаться, что болельщики останутся довольны.

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    • Букмекеры считают фаворитом «Манчестер Сити». Конечно, клуб на своем поле постарается победить. «Горожанам» после серии неудач очень нужны очки.

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    «Манчестер Юнайтед» на данный момент располагается на 13-м месте в таблице АПЛ. У команды 19 очков по итогам 15 туров. Ранее «МЮ» одержал пять побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел шесть поражений.

    10 августа клубы сыграли друг с другом в матче за Суперкубок Англии. Тогда трофей завоевал «Манчестер Сити». Команда смогла одолеть «красных дьяволов» в серии пенальти.

    Ставка: Победа «Манчестер Сити» за 1.62.

    «ПСЖ» — «Лион»

    Футбол. Чемпионат Франции

    «ПСЖ» уверенно лидирует в Лиге 1. Команда находится на первой строчке с приличным отрывом от конкурентов. Набрано 34 очка в 14 матчах.

    Стоит отметить, что в чемпионате Франции-2024/25 «ПСЖ» еще ни разу не уступил. В последних 10 матчах была только одна неудача в Лиге чемпионов. 26 ноября парижане уступили в гостях «Баварии» со счетом 0:1.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    «Лион» располагается в топ-5. У клуба 25 набранных очков. От четвертого места, которое позволяет выступить в Лиге чемпионов, «Лион» отделяет лишь один балл.

    Выигрышная серия «Лиона» составляет четыре матча. Команда не проигрывает с 24 октября. Тогда «ткачи» в рамках Лиги Европы дома уступили «Бешикташу» со счетом 0:1.

    Ставка: Обе забьют за 1.48.

    Общий коэффициент — 4.00.

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    Экспресс дня 15 декабря: прогноз, ставка (4.00), статистика, коэффициенты матча 15.12.2024. Экспресс. «Манчестер Сити» прервет серию неудач, «ПСЖ» и «Лион» обменяются голами
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