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    «Арсенал» сыграл вничью с «Эвертоном», а «Ньюкасл» разгромил «Лестер»

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    Завершились два матча 16-го тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча «Арсенал» — «Эвертон»
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    Фрагмент матча «Арсенал» — «Эвертон»

    В одной из встреч «Арсенал» сыграл вничью с «Эвертоном» (0:0).

    За весь матч хозяева 5 раз ударили в створ ворот и подали 8 угловых. «Эвертон» ни разу не угрожал воротам соперника и совершил 6 штрафных.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Арсенал Лондон — Эвертон 0:0
    Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Юрриен Тимбер, Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Майлс Льюис-Скелли (Габриэл Жезус, 69'), Мартин Эдегор (Итан Нванери, 62'), Микель Мерино (Томас Парти, 69'), Деклан Райс (Жоржиньо, 62'), Букайо Сака, Кай Хаверц, Габриэл Мартинелли (Леандро Троссард, 74') Эвертон: Джордан Пикфорд, Виталий Миколенко, Джеррэд Брэнтуэйт, Джеймс Тарковски, Эшли Янг, Абдулайе Дукуре, Джек Харрисон (Йеспер Линдстрём, 66'), Орел Мангала, Идрисса Гана Гейе, Доминик Калверт-Льюин (Армандо Броя, 66'), Илиман Ндиайе Предупреждения: Эшли Янг (72'), Джордан Пикфорд (77'), Армандо Броя (81')

    После этого матча «Арсенал» занимает 3-е место в таблице с 30-ю очками в активе, а «Эвертон» — на 15-й позиции с 15-ю баллами.

    В параллельном матче «Ньюкасл» разгромил «Лестер» со счетом 4:0.

    В составе «сорок» дублем отметился Джейкоб Мерфи, отличившись на 30-й и 60-й минутах встречи. Еще по голу записали на свой счет Бруно Гимарайнс на 47-й минуте и Александер Исак на 50-й минуте.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ньюкасл — Лестер 4:0
    Голы: 1:0 Джейкоб Мёрфи (30'), 2:0 Бруно Гимарайнс (47'), 3:0 Александер Исак (50'), 4:0 Джейкоб Мёрфи (60') Ньюкасл: Мартин Дубравка, Тино Ливраменто (Киран Триппьер, 65'), Фабиан Шер, Дэниел Бёрн, Льюис Холл, Сандро Тонали, Бруно Гимарайнс (Шон Лонгстафф, 65'), Джейкоб Мёрфи (Харви Льюис Барнс, 65'), Жоэлинтон, Энтони Гордон (Джозеф Уиллок, 81'), Александер Исак (Уильям Осула, 73') Лестер: Мадс Хермансен (Дэнни Уорд, 46'), Виктор Кристансен, Янник Вестергор, Конор Коди, Джеймс Джастин, Билаль эль-Ханнус (Бобби Декордова-Рид, 82'), Кейси Макатир, Хамза Чодури (Калеб Околи, 59'), Оливер Скипп, Джейми Варди (Патсон Дака, 59'), Стефи Мавидиди (Факундо Буонанотте, 59') Предупреждения: Оливер Скипп (20'), Джейкоб Мёрфи (35'), Бруно Гимарайнс (39'), Жоэлинтон (71'), Янник Вестергор (90 + 2'), Калеб Околи (90 + 6')

    «Ньюкасл» занимает 11-е место в таблице АПЛ с 23 очками в активе, а «Лестер» — на 16-й позиции (14).

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