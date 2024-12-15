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    Смогут ли «ПСЖ» и «Лион» определить победителя?

    «ПСЖ» — «Лион». Парижане «горят» в ЛЧ, но в чемпионате Франции лидируют. На что сделать ставку в их матче 15 декабря против «Лиона»? Ответ — в прогнозе экспертов LiveSport.Ru с коэффициентом 2.05

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    Прогноз и ставки на «ПСЖ» — «Лион»
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    Ашраф Хакими («ПСЖ»)
    16 декабря в 16-м туре французской Лиги 1 «ПСЖ» на своем поле сыграет против «Лиона». Начало игры — в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «ПСЖ» — «Лион», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 15 Декабря 2024 года

    ПСЖ

  • Париж
    •  ПСЖ 22:45 Лион

    Лион

  • Лион
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    «ПСЖ»

    Турнирное положение: парижской коллектив является главным фаворитом в борьбе за чемпионский титул.

    В настоящий момент парижане имеют в своем активе 34 очка и идут первыми в турнирной таблице.

    ПСЖ — Лион: коэффициенты букмекеров

    Команда из Парижа смогла 26 раз поразить ворота соперника и 17 раз пропустила в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах команда из столицы Франции сыграла вничью с «Осером» (0:0) и «Нантом» (1:1).

    До этого столичный коллектив победил «Тулузу» (3:0) и «Анже» (4:2).

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Также «красно-синие» уступили «Баварии» (0:1), но выиграли у «Зальцбурга» (3:0) в Лиге чемпионов.

    Не сыграют: травмированы Преснел Кимпембе и Сенни Маюлу.

    Состояние команды: подопечные Луиса Энрике вряд ли упустят титул в чемпионате Франции и, скорее всего, станут чемпионов.

    А вот в Лиге чемпионов у «ПСЖ» не все так гладко. Все решится в последних двух матчах, в которых команде непременно необходимо побеждать.

    «Лион»

    Турнирное положение: лионский коллектив в этом сезоне идет довольно неплохо и борется за высокие места.

    Сейчас команда из Лиона имеет в своем активе 25 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

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    • Лионцы смогли 26 раз забить и 17 раз пропустили.

    Последние матчи: команда из одноименного города в последних турах победила «Анже» (3:0) и «Ниццу» (4:1).

    До этого же «ткачи» сыграли вничью с «Реймсом» (1:1) и выиграли у «Сент-Этьена» (1:0).

    Также «Лион» переиграл «Карабах» (4:1) и «Айнтрахт» (3:2) в Лиге Европы.

    Не сыграют: в лазарете находятся Уилфид Заа и Гифт Орбан. Дисквалифицирован же Дуже Чалета-Цар.

    Состояние команды: этот сезон для «Лиона» складывается пока что удачно. Команда отлично выступает в Лиге Европы и борется за место в зоне Лиги чемпионов в чемпионате.

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    «Лион» является грозной силой и может навязать борьбу даже «ПСЖ». Команда точно будет стараться попасть в топ-4 по итогам сезона.

    Статистика для ставок

    • «ПСЖ» еще не проигрывал в этом сезоне чемпионата Франции

    • «Лион» не проигрывает на протяжении 9 матчей во всех турнирах

    • В последней очной игре 25 мая «ПСЖ» победил «Лион» со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.40. Ничья — в 5.40, победа «Лиона» — в 6.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.30 и 3.45 соответственно.

    Прогноз: «ПСЖ» крайне мало пропускает в этом сезоне, поэтому предложим, что команды на двоих не смогут забить четыре мяча.

    Ставка: тотал меньше 3,5 за 2.05.

    Прогноз: команды сейчас находятся в отличной форме и не захотят уступать друг другу, поэтому предположим, что все завершится вничью.

    Ставка: ничья за 5.40.

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    «ПСЖ» — «Лион»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 15.12.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «ПСЖ» и «Лион» определить победителя?
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