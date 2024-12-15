ПСЖ
Лион
«ПСЖ»
Турнирное положение: парижской коллектив является главным фаворитом в борьбе за чемпионский титул.
В настоящий момент парижане имеют в своем активе 34 очка и идут первыми в турнирной таблице.
ПСЖ — Лион: коэффициенты букмекеров
Команда из Парижа смогла 26 раз поразить ворота соперника и 17 раз пропустила в свои.
Последние матчи: в прошлых турах команда из столицы Франции сыграла вничью с «Осером» (0:0) и «Нантом» (1:1).
До этого столичный коллектив победил «Тулузу» (3:0) и «Анже» (4:2).
Также «красно-синие» уступили «Баварии» (0:1), но выиграли у «Зальцбурга» (3:0) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: травмированы Преснел Кимпембе и Сенни Маюлу.
Состояние команды: подопечные Луиса Энрике вряд ли упустят титул в чемпионате Франции и, скорее всего, станут чемпионов.
А вот в Лиге чемпионов у «ПСЖ» не все так гладко. Все решится в последних двух матчах, в которых команде непременно необходимо побеждать.
«Лион»
Турнирное положение: лионский коллектив в этом сезоне идет довольно неплохо и борется за высокие места.
Сейчас команда из Лиона имеет в своем активе 25 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.
Лионцы смогли 26 раз забить и 17 раз пропустили.
Последние матчи: команда из одноименного города в последних турах победила «Анже» (3:0) и «Ниццу» (4:1).
До этого же «ткачи» сыграли вничью с «Реймсом» (1:1) и выиграли у «Сент-Этьена» (1:0).
Также «Лион» переиграл «Карабах» (4:1) и «Айнтрахт» (3:2) в Лиге Европы.
Не сыграют: в лазарете находятся Уилфид Заа и Гифт Орбан. Дисквалифицирован же Дуже Чалета-Цар.
Состояние команды: этот сезон для «Лиона» складывается пока что удачно. Команда отлично выступает в Лиге Европы и борется за место в зоне Лиги чемпионов в чемпионате.
«Лион» является грозной силой и может навязать борьбу даже «ПСЖ». Команда точно будет стараться попасть в топ-4 по итогам сезона.
Статистика для ставок
- «ПСЖ» еще не проигрывал в этом сезоне чемпионата Франции
- «Лион» не проигрывает на протяжении 9 матчей во всех турнирах
- В последней очной игре 25 мая «ПСЖ» победил «Лион» со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.40. Ничья — в 5.40, победа «Лиона» — в 6.30.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.30 и 3.45 соответственно.
- 2.05Кальяри — Аталанта: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.30Майнц — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 2.00Ливерпуль — Фулхэм: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
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Прогноз: «ПСЖ» крайне мало пропускает в этом сезоне, поэтому предложим, что команды на двоих не смогут забить четыре мяча.
Ставка: тотал меньше 3,5 за 2.05.
Прогноз: команды сейчас находятся в отличной форме и не захотят уступать друг другу, поэтому предположим, что все завершится вничью.
Ставка: ничья за 5.40.