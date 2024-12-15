«Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Манчестер Юнайтед» в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги. Матч пройдет 15 декабря, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Манчестер Сити» набрал 27 очков в 15-ти матчах и занимает четвертое место в таблице АПЛ.

Последние матчи: ранее на этой неделе «Манчестер Сити» проиграл на поле «Ювентуса» (0:2) в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

В прошлую субботу «горожане» сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (2:2).

В этом месяце у «Ман Сити» пока лишь одна победа — домашняя над «Ноттингем Форест» (3:0).

Не сыграют: Родри, Оскар Бобб, Джон Стоунз, Мануэль Аканджи и Натан Аке травмированы, а Рико Льюис — дисквалифицирован.

Состояние команды: происходит что-то странное, «Ман Сити» и раньше сталкивался с кадровыми проблемами, но команда при этом никогда не разваливалась — все равно продолжала побеждать, набирать очки и т.д.

Ну а сейчас «Сити» находится в упадке, все настолько плохо, что на ситуацию не может повлиять даже гениальный Хосеп Гвардиола. Более того, судя по недавним высказываниям, каталонец тоже «поплыл». В принципе, его можно понять, поскольку ранее он ни разу не сталкивался с подобным в своей тренерской карьере.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Теперь всё чаще можно услышать от экспертов фразу «Я никогда не видел, чтобы Ман Сити был так плох при Гвардиоле». К сожалению, мы наблюдаем закат легендарной команды.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» находится на 13-й строчке, набрав в 15-ти предыдущих турах 19 очков.

Последние матчи: в четверг «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над чешской «Викторией» (2:1) в рамках Лиги Европы.

Но перед этим было два поражения — от «Арсенала» (0:2) и «Ноттингем Форест» (2:3).

Не сыграют: в предстоящем матче готовы принять участие все основные футболисты «Манчестер Юнайтед», кроме Люка Шоу, который получил очередную травму.

Состояние команды: после увольнения Эрика тен Хага и назначения Рубена Аморима эксперты уже успели заметить небольшие позитивные изменения в игре «Манчестер Юнайтед», но о существенном прогрессе пока рано говорить.

В этом плане очень показательным получился гостевой матч против «Арсенала» — команда Аморима выглядела типичным середняком на фоне одного из претендентов на титул.

Еще одним неприятным сигналом стало домашнее поражение от «Ноттингем Форест». По всей видимости, «Манчестер Юнайтед» снова ждут серьезные кадровые изменения. Текущий состав не готов решать серьезные задачи.

Статистика для ставок

Самый удивительный факт заключается в том, что «Манчестер Сити» в десяти предыдущих матчах потерпел семь поражений и одержал лишь одну победу

заключается в том, что «Манчестер Сити» в десяти предыдущих матчах потерпел семь поражений и одержал лишь одну победу В этих десяти матчах «Манчестер Сити» пропустил 23 мяча

«Манчестер Сити» выиграл пять из семи домашних матчей в текущем сезоне АПЛ

«Манчестер Юнайтед» проиграл лишь два из десяти предыдущих матчей

«Манчестер Юнайтед» ни разу не выиграл в пяти последних матчах АПЛ на выезде — три ничьи и два поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.58, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Манчестер Юнайтед» — за 5.15.

Прогноз: на фоне всех недавних потрясений коэффициент на победу «Ман Сити» в таком матче должен быть как минимум 2.65.

«Манчестер Юнайтед» тоже лихорадит, но такой соперник может стать серьезной проблемой для забуксовавшей команды Гвардиолы.

Плюс не будем забывать, что полтора месяца назад, как раз перед переездом в Англию, Аморим вместе со «Спортингом» разбил «Ман Сити» со счетом 4:1.

В данном случае есть смысл выбрать ставку на тотал — исход дерби может сильно удивить.

Рекомендуемая ставка: обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.39.

Прогноз: скорее всего, после перерыва команды практически не будут задерживаться в центре поля. Результативность второго тайма может очень порадовать болельщиков.

Ставка: тотал второго тайма больше 2,0 за 2.30.

В данном случае также есть смысл рассмотреть ставку на угловые с учетом того, что обе команды будут постоянно атаковать.

Ставка: тотал угловых больше 12,5 за 2.57.