Гвардиола: У меня проблемы со сном и я плохо усваиваю пищу

Главный тренервысказался о своем текущем состоянии.

«Да, я расцарапал ногтями нос. Я человек, который иногда нервничает. У меня бывают плохие дни, я много ошибаюсь, и это делает меня нервным.

Теряю ли я голову временами? Да. У меня проблемы со сном и я плохо усваиваю пищу. Мне всегда приходится есть легкую пищу. Вечером я ем только суп.

Но я тот же тренер, что и пять месяцев назад. Я тот, кто выиграл чемпионство, и я не борюсь со своим душевным состоянием. Если оно скверное, значит, скверное. Однако я знаю, что это пройдет. Это относится и к ситуациям, когда я вне себя от радости. Я знаю, что это пройдет. Я убежден, что это будет год полный серьезных трудностей. Но мы должны обрести стабильность», — отметил Гвардиола в эфире Prime Video Sport.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, что «Манчестер Сити» идет только четвертым в турнирной таблице чемпионата Англии.