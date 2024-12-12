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    Гвардиола: У меня проблемы со сном и я плохо усваиваю пищу

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своем текущем состоянии.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Да, я расцарапал ногтями нос. Я человек, который иногда нервничает. У меня бывают плохие дни, я много ошибаюсь, и это делает меня нервным.

    Теряю ли я голову временами? Да. У меня проблемы со сном и я плохо усваиваю пищу. Мне всегда приходится есть легкую пищу. Вечером я ем только суп.

    Но я тот же тренер, что и пять месяцев назад. Я тот, кто выиграл чемпионство, и я не борюсь со своим душевным состоянием. Если оно скверное, значит, скверное. Однако я знаю, что это пройдет. Это относится и к ситуациям, когда я вне себя от радости. Я знаю, что это пройдет. Я убежден, что это будет год полный серьезных трудностей. Но мы должны обрести стабильность», — отметил Гвардиола в эфире Prime Video Sport.

    Календарь и таблица АПЛ

    Напомним, что «Манчестер Сити» идет только четвертым в турнирной таблице чемпионата Англии.

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