ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Краснодар»12-й тур РПЛ. Юран верит, что домашнее поле поможет «Спартаку», Бушманов ждет победы «Динамо» в Казани
    Все новости спорта

    Деку сравнил Ламина Ямаля и Лионеля Месси

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона
    Спортивный директор «Барселоны» Деку сравнил прогресс 17-летнего Ламина Ямаля и молодого Лионеля Месси, который выступал за «сине-гранатовых».

    Ламин Ямаль — нападающий «Барселоны»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ламин Ямаль — нападающий «Барселоны»

    «Лео в то время был немного более взрывным игроком. Ламину всего 17 лет.

    Лео посчастливилось вырасти в клубе при поколении, которое уже побеждало. Ламин является частью обновляющейся команды, поколения, которое только создается. Сейчас другие времена.

    В Ламине хорошо то, что он проявляет большую зрелость, необычную для своего возраста», — сказал Деку Marca.

  • Ямаль и его команда. Лучшие игроки в пяти топ-лигах Европы прямо сейчас
  • Собираем сборную из лучших игроков элитных европейских лиг на данный момент сезона 2024-25
  • 13/10/2024

    • В нынешнем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 11 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 5 голевых передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Зенит» разгромить «Акрон»?
  • «Акрон» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Команда Бенуа Гру впервые в сезоне обыграет «Салават Юлаев»
  • «Трактор» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • «Боруссия» Д реабилитируется за прошлое поражение
  • «Боруссия» Д — «Санкт-Паули». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.17
  • Экспресс дня 18 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Акрон — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ахмат — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  3.70
  • Прогноз на матч Монако — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Химки — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч ПСЖ — Страсбург
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры