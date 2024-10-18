Деку сравнил Ламина Ямаля и Лионеля Месси

Спортивный директорсравнил прогресс 17-летнегои молодого, который выступал за «сине-гранатовых».

«Лео в то время был немного более взрывным игроком. Ламину всего 17 лет.

Лео посчастливилось вырасти в клубе при поколении, которое уже побеждало. Ламин является частью обновляющейся команды, поколения, которое только создается. Сейчас другие времена.

В Ламине хорошо то, что он проявляет большую зрелость, необычную для своего возраста», — сказал Деку Marca.

В нынешнем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 11 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 5 голевых передач.