Канадец Денис Шаповалов сыграет против австралийца Кристофера О`Коннелла в четвертьфинале турнира в Белграде (Сербия). Матч пройдет 7 ноября, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч О`Коннелл — Шаповалов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

О`Коннелл

Австралийский теннисист чересчур легко преодолел два предыдущих раунда.

О`Коннелл не только не проиграл ни сета, но и отдал всего лишь шесть геймов, хотя соперники были не такие уж и простые.

В первом круге Кристофер разгромил серба Миомира Кецмановича (6:1, 6:1), собиравшегося бороться за титул на домашнем турнире.

В следующем матче О`Коннелл одержал победу над немцем Даниэлем Альтмайером — 6:3, 6:1.

Прогнозы на теннис

Ранее в этом сезоне О`Коннелл смог выиграть больше двух матчей подряд на уровне ATP только на «Мастерсе» в Майами (проиграл в четвертом круге Яннику Синнеру).

Шаповалов

Денис благодаря выходу в четвертьфинал текущего турнира вернется в топ-70.

При этом в Белграде канадский теннисист провел уже четыре матча — в основную сетку ему пришлось пробиваться через квалификацию.

В отборе Шаповалов выиграл у французов Констана Лестьенна и Юго Гренье.

После этого бывшая десятая ракетка мира одержал волевую победу над венгром Мартоном Фучовичем (6:7, 7:5, 6:1).

Во втором круге Шаповалов на удивление спокойно переиграл португальца Нуну Боржеша — 6:2, 6:4.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на О`Коннелла в этом матче можно поставить за 2.75, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.45.

Прогноз: оба хорошо играют на этой неделе, поэтому логично предположить, что здесь будут серьезные разборки за место в полуфинале. Скорее всего, австралиец и канадец проведут больше 20 геймов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.01.