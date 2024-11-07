О`Коннелл
Австралийский теннисист чересчур легко преодолел два предыдущих раунда.
О`Коннелл не только не проиграл ни сета, но и отдал всего лишь шесть геймов, хотя соперники были не такие уж и простые.
В первом круге Кристофер разгромил серба Миомира Кецмановича (6:1, 6:1), собиравшегося бороться за титул на домашнем турнире.
В следующем матче О`Коннелл одержал победу над немцем Даниэлем Альтмайером — 6:3, 6:1.
Ранее в этом сезоне О`Коннелл смог выиграть больше двух матчей подряд на уровне ATP только на «Мастерсе» в Майами (проиграл в четвертом круге Яннику Синнеру).
Шаповалов
Денис благодаря выходу в четвертьфинал текущего турнира вернется в топ-70.
При этом в Белграде канадский теннисист провел уже четыре матча — в основную сетку ему пришлось пробиваться через квалификацию.
В отборе Шаповалов выиграл у французов Констана Лестьенна и Юго Гренье.
После этого бывшая десятая ракетка мира одержал волевую победу над венгром Мартоном Фучовичем (6:7, 7:5, 6:1).
Во втором круге Шаповалов на удивление спокойно переиграл португальца Нуну Боржеша — 6:2, 6:4.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на О`Коннелла в этом матче можно поставить за 2.75, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.45.
Прогноз: оба хорошо играют на этой неделе, поэтому логично предположить, что здесь будут серьезные разборки за место в полуфинале. Скорее всего, австралиец и канадец проведут больше 20 геймов.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.01.