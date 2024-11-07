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    Сможет ли Шаповалов выйти в полуфинал в Белграде?

    О`Коннелл — Шаповалов. Ставка (к. 2.01) и прогноз на турнир в Белграде 7 ноября 2024 года

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    Денис Шаповалов
    Канадец Денис Шаповалов сыграет против австралийца Кристофера О`Коннелла в четвертьфинале турнира в Белграде (Сербия). Матч пройдет 7 ноября, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч О`Коннелл — Шаповалов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    О`Коннелл

    Австралийский теннисист чересчур легко преодолел два предыдущих раунда.

    О`Коннелл не только не проиграл ни сета, но и отдал всего лишь шесть геймов, хотя соперники были не такие уж и простые.

    В первом круге Кристофер разгромил серба Миомира Кецмановича (6:1, 6:1), собиравшегося бороться за титул на домашнем турнире.

    В следующем матче О`Коннелл одержал победу над немцем Даниэлем Альтмайером — 6:3, 6:1.

    Прогнозы на теннис

    Ранее в этом сезоне О`Коннелл смог выиграть больше двух матчей подряд на уровне ATP только на «Мастерсе» в Майами (проиграл в четвертом круге Яннику Синнеру).

    Шаповалов

    Денис благодаря выходу в четвертьфинал текущего турнира вернется в топ-70.

    При этом в Белграде канадский теннисист провел уже четыре матча — в основную сетку ему пришлось пробиваться через квалификацию.

    В отборе Шаповалов выиграл у французов Констана Лестьенна и Юго Гренье.

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    После этого бывшая десятая ракетка мира одержал волевую победу над венгром Мартоном Фучовичем (6:7, 7:5, 6:1).

    Во втором круге Шаповалов на удивление спокойно переиграл португальца Нуну Боржеша — 6:2, 6:4.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на О`Коннелла в этом матче можно поставить за 2.75, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.45.

    Прогноз: оба хорошо играют на этой неделе, поэтому логично предположить, что здесь будут серьезные разборки за место в полуфинале. Скорее всего, австралиец и канадец проведут больше 20 геймов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.01.

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    О`Коннелл — Шаповалов: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 07.11.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Шаповалов выйти в полуфинал в Белграде?
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