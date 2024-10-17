Нигматуллин: Хочется увидеть, насколько у «Краснодара» серьезные претензии на чемпионство

Экс-футболист сборнойподелился мыслями о предстоящем матче 12-го тура РПЛ между

«Спартак — "Краснодар" — прекрасный матч. Очень интересно посмотреть, как "Краснодар" проявит себя в Москве. А также хочется увидеть, насколько у "быков" серьёзные претензии на чемпионство.

"Спартаку" же не хватает стабильности, поэтому у Станковича в этом матче есть шанс показать, насколько качественно он работает с командой, что-то противопоставив в игре против лидера РПЛ», — сказал Нигматуллин Чемпионату.

Матч между этими командами состоится 19-го октября в 16:30 мск. После 11-и туров «Спартак» занимает 6-е место в таблице РПЛ с 19-ю очками в активе, а «Краснодар» располагается на 1-й позиции (27 баллов).