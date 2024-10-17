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    Нигматуллин: Хочется увидеть, насколько у «Краснодара» серьезные претензии на чемпионство

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    Экс-футболист сборной России Руслан Нигматуллин поделился мыслями о предстоящем матче 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».

    Руслан Нигматуллин
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    Руслан Нигматуллин

    «Спартак — "Краснодар" — прекрасный матч. Очень интересно посмотреть, как "Краснодар" проявит себя в Москве. А также хочется увидеть, насколько у "быков" серьёзные претензии на чемпионство.

    "Спартаку" же не хватает стабильности, поэтому у Станковича в этом матче есть шанс показать, насколько качественно он работает с командой, что-то противопоставив в игре против лидера РПЛ», — сказал Нигматуллин Чемпионату.

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    • Матч между этими командами состоится 19-го октября в 16:30 мск. После 11-и туров «Спартак» занимает 6-е место в таблице РПЛ с 19-ю очками в активе, а «Краснодар» располагается на 1-й позиции (27 баллов).

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