5 ноября в плей-офф Кубка России Путь РПЛ по футболу сыграют «Спартак» Москва и «Ростов». Начало встречи — 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Ростов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спартак» Москва

Турнирное положение: в таблице РПЛ сейчас «Спартак» располагается на шестом месте с 25 очками после 14 туров.

Последние матчи: в шестом туре группового этапа Кубка России «Спартак» выиграл на выезде у «Динамо» Махачкала. Игра получилась очень упорной, с примерно равными шансами на победу, но повезло больше красно-белым, которые забили единственный гол в начале второго тайма после точного удара Даниила Зорина.

В чемпионате был обыгран «Пари НН» (2:0) и в московском дерби «Динамо» (2:0).

Не сыграют: дисквалифицирован молодой Зорин.

Состояние команды: «Спартак» выиграл три последних матча с учетом Кубка России, причем, не пропустил в них ни одного гола. В последних матчах главный тренер Деян Станкович немного стабилизировал состав и стал понемногу давать результат, но в Кубке России, вероятно, он сделает ротацию и выпустит половину резервистов.

«Ростов»

Турнирное положение: сейчас «Ростов» идет на девятом месте в таблице РПЛ с 14 очками.

Последние матчи: в Кубке России в шестом туре группового этапа команда Валерия Карпина уступила по пенальти «Локомотиву». Основное время завершилось вничью со счетом 2:2. Голы за «Ростов» забивали Иван Комаров и Алексей Сутормин.

В РПЛ команда сыграла на выезде вничью с «Динамо» (1:1) и уступила дома «Ростову» (2:3).

Не сыграют: травмы у вратаря Одоевского, полузащитника Миронова и защитника Эль-Аскалани.

Состояние команды: с учетом матчей на Кубок России «Ростов» не выигрывает уже на протяжении 8 туров, что не может радовать тренерский штаб. Даже сам Карпин заговорил о своей возможной отставке (что вряд ли), скорее всего, это сделано, чтобы команда встряхнулась и была сильнее мотивирована.

Статистика для ставок

Около месяца назад «Спартак» разгромил «Ростов» в чемпионате (3:0)

В прошлом сезоне красно-белые выиграли дома (2:1), а затем и на выезде (5:1)

Также был товарищеский матч, в котором выиграл «Ростов» (3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Спартака» дают 1,74, а на «Ростов» — 4,70, ничью букмекеры оценивают в 4,0.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,12, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,77.

Прогноз: обе команды действуют в атакующей манере, им предстоит ответная встреча, поэтому осторожничать и играть от обороны никто не будет, да и не в философии обеих тренеров. Все ведущие футболисты в строю, но скорее всего, будет ротация, что у «Спартака», что у «Ростова».

Ставка: тотал больше 2,5 за 1,77.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть вариант с победой гостей с нулевой форой. «Спартак» провел очень эмоциональное дерби против «Динамо» и снова настроиться через три дня на игру будет сложно, тем более она кубковая и еще предстоит ответная встреча.

Ставка: победа «Ростова» с форой 0 за 3,40.