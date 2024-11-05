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    «Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставка на Кубок России 5 ноября 2024 года

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    Валерий Карпин тренировал «Спартак» и «Ростов»
    5 ноября в плей-офф Кубка России Путь РПЛ по футболу сыграют «Спартак» Москва и «Ростов». Начало встречи — 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Ростов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. 1/4 финала 05 Ноября 2024 года

    Спартак

  • Москва
    •  Спартак 18:30 Ростов

    Ростов

  • Ростов-на-Дону
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    «Спартак» Москва

    Турнирное положение: в таблице РПЛ сейчас «Спартак» располагается на шестом месте с 25 очками после 14 туров.

    Последние матчи: в шестом туре группового этапа Кубка России «Спартак» выиграл на выезде у «Динамо» Махачкала. Игра получилась очень упорной, с примерно равными шансами на победу, но повезло больше красно-белым, которые забили единственный гол в начале второго тайма после точного удара Даниила Зорина.

    Спартак — Ростов: коэффициенты букмекеров

    В чемпионате был обыгран «Пари НН» (2:0) и в московском дерби «Динамо» (2:0).

    Не сыграют: дисквалифицирован молодой Зорин.

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    • Состояние команды: «Спартак» выиграл три последних матча с учетом Кубка России, причем, не пропустил в них ни одного гола. В последних матчах главный тренер Деян Станкович немного стабилизировал состав и стал понемногу давать результат, но в Кубке России, вероятно, он сделает ротацию и выпустит половину резервистов.

    «Ростов»

    Турнирное положение: сейчас «Ростов» идет на девятом месте в таблице РПЛ с 14 очками.

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  • 31/10/2024

    • Последние матчи: в Кубке России в шестом туре группового этапа команда Валерия Карпина уступила по пенальти «Локомотиву». Основное время завершилось вничью со счетом 2:2. Голы за «Ростов» забивали Иван Комаров и Алексей Сутормин.

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    В РПЛ команда сыграла на выезде вничью с «Динамо» (1:1) и уступила дома «Ростову» (2:3).

    Не сыграют: травмы у вратаря Одоевского, полузащитника Миронова и защитника Эль-Аскалани.

    Состояние команды: с учетом матчей на Кубок России «Ростов» не выигрывает уже на протяжении 8 туров, что не может радовать тренерский штаб. Даже сам Карпин заговорил о своей возможной отставке (что вряд ли), скорее всего, это сделано, чтобы команда встряхнулась и была сильнее мотивирована.

    Статистика для ставок

    • Около месяца назад «Спартак» разгромил «Ростов» в чемпионате (3:0)

    • В прошлом сезоне красно-белые выиграли дома (2:1), а затем и на выезде (5:1)

    • Также был товарищеский матч, в котором выиграл «Ростов» (3:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Спартака» дают 1,74, а на «Ростов» — 4,70, ничью букмекеры оценивают в 4,0.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,12, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,77.

    Прогноз: обе команды действуют в атакующей манере, им предстоит ответная встреча, поэтому осторожничать и играть от обороны никто не будет, да и не в философии обеих тренеров. Все ведущие футболисты в строю, но скорее всего, будет ротация, что у «Спартака», что у «Ростова».

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1,77.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть вариант с победой гостей с нулевой форой. «Спартак» провел очень эмоциональное дерби против «Динамо» и снова настроиться через три дня на игру будет сложно, тем более она кубковая и еще предстоит ответная встреча.

    Ставка: победа «Ростова» с форой 0 за 3,40.

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    «Спартак» — «Ростов»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 05.11.2024. Прогнозы на футбол. Встреча получится увлекательной
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