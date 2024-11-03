«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: счет матча 1:1, обзор голов

Бруну Фернандеш Фото: globallookpress.com
Соперники обменялись голами во втором тайме. На точный удар Бруну Фернандеша с пенальти гости ответили забитым мячом Мойзеса Кайседо.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Манчестер Юнайтед — Челси 1:1
Голы: 1:0 Бруну Фернандеш (пенальти) (70'), 1:1 Мойсес Кайседо (74') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Диогу Далот, Маттейс де Лигт, Лисандро Мартинес, Нуссайр Мазрауи, Мануэль Угарте (Виктор Линделёф, 84'), Каземиро, Бруну Фернандеш, Алехандро Гарначо, Маркус Рашфорд (Амад Диалло, 73'), Расмус Хёйлунн (Джошуа Зиркзее, 84') Челси: Роберт Санчес, Рис Джеймс, Леви Колвилл, Мало Гюсто (Марк Кукурелья, 46'), Коул Палмер, Ромео Лавиа (Энцо Фернандес, 70'), Мойсес Кайседо, Весли Фофана, Николас Джексон, Педру Нету, Чуквунонсо Мадуэке (Михаил Мудрик, 70') Предупреждения: Мало Гюсто (36'), Мануэль Угарте (42'), Диогу Далот (45 + 1'), Маркус Рашфорд (67'), Каземиро (85'), Лисандро Мартинес (90 + 3'), Амад Диалло (90 + 5'), Николас Джексон (90 + 5')
«Челси» смог набрать 18 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. У «Манчестер Юнайтед» стало 12 баллов и 13-я строчка.