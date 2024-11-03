ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    АнтониРезать мясо. Рашфорд, Антони и еще 6 игроков «МЮ» от которых надо избавиться Амориму
  • 21:40
    • «Краснодар» всухую обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
  • 21:26
    • «Манчестер Юнайтед» и «Челси» не выявили сильнейшего
  • 21:16
    • Ферстаппен стал победителем Гран-при Бразилии, Окон — второй
  • 20:20
    • Дубль Ольмо помог «Барселоне» обыграть «Эспаньол» в матче Примеры
  • 20:08
    • Гауфф разобралась с Пегулой на Итоговом турнире WTA
    Все новости спорта

    «Манчестер Юнайтед» и «Челси» не выявили сильнейшего

    «Манчестер Юнайтед» — «Челси»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Челси
    В матче 10-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграли вничью 1:1.

    Бруну Фернандеш
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бруну Фернандеш

    Соперники обменялись голами во втором тайме. На точный удар Бруну Фернандеша с пенальти гости ответили забитым мячом Мойзеса Кайседо.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Юнайтед — Челси 1:1
    Голы: 1:0 Бруну Фернандеш (пенальти) (70'), 1:1 Мойсес Кайседо (74') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Диогу Далот, Маттейс де Лигт, Лисандро Мартинес, Нуссайр Мазрауи, Мануэль Угарте (Виктор Линделёф, 84'), Каземиро, Бруну Фернандеш, Алехандро Гарначо, Маркус Рашфорд (Амад Диалло, 73'), Расмус Хёйлунн (Джошуа Зиркзее, 84') Челси: Роберт Санчес, Рис Джеймс, Леви Колвилл, Мало Гюсто (Марк Кукурелья, 46'), Коул Палмер, Ромео Лавиа (Энцо Фернандес, 70'), Мойсес Кайседо, Весли Фофана, Николас Джексон, Педру Нету, Чуквунонсо Мадуэке (Михаил Мудрик, 70') Предупреждения: Мало Гюсто (36'), Мануэль Угарте (42'), Диогу Далот (45 + 1'), Маркус Рашфорд (67'), Каземиро (85'), Лисандро Мартинес (90 + 3'), Амад Диалло (90 + 5'), Николас Джексон (90 + 5')

    Календарь и таблица АПЛ

    «Челси» смог набрать 18 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. У «Манчестер Юнайтед» стало 12 баллов и 13-я строчка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» уверенно выиграет у «Венеции»
  • «Интер» — «Венеция». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Сумеет ли «Марсель» загнать «канареек»?
  • «Нант» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Да будет голевое шоу!
  • «Фулхэм» — «Брентфорд». Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 4 ноября
  • Завтра в 14:01
    •  1.84
  • Прогноз на матч Интер — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нант — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Фулхэм — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Чилич — Мюллер
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Этчеверри — Котов
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Джере — Вавринка
  • Теннис
  • Послезавтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры