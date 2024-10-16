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    «Тюмень» победила «Аланию» в Кубке России по пенальти

    «Тюмень» — «Алания»: счет матча 0:0, по пен 4:3, обзор

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    В матче Кубка России Путь регионов «Тюмень» была сильнее «Алании» в серии пенальти и прошла в следующий круг турнира.

    Давид Шавлохов
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    Давид Шавлохов

    Основное время завершилось вничью со счетом 0:0.

    В серии пенальти точнее были хозяева — 4:3. Решающий удар нанес защитник Давид Шавлохов, который является воспитанником «Алании».

    Футбол. Россия. Кубок
    Тюмень — Алания 1:0
    Голы: : Хетаг Кочиев (пенальти) (1'), : Андрей Савинов (пенальти) (1'), : Сергей Макаров (пенальти) (3'), : Данил Карпов (пенальти) (3'), : Заур Тарба (пенальти) (4'), : Оливье Кенфак (пенальти) (4'), : Давид Шавлохов (пенальти) (5') Тюмень: Евгений Гошев, Никита Калугин, Андрей Марьянов, Станислав Поройков, Давид Шавлохов, Артём Воропаев, Илья Петухов, Денис Талалай, Данил Карпов, Кирилл Косарев, Mokaev I. Алания: Георгий Натабашвили, Заур Тарба, Эрик Губиев, Илья Москаленчик, Азамат Засеев, Нури Абдоков, Руслан Дауров, Сергей Макаров, Виктор Нафиков, Батраз Хадарцев, Isik M. Предупреждения: Никита Калугин (45'), Аллон Бутаев (87')
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