«Тюмень» — «Алания»: счет матча 0:0, по пен 4:3, обзор

Давид Шавлохов Фото: asnta.ru
Основное время завершилось вничью со счетом 0:0.
В серии пенальти точнее были хозяева — 4:3. Решающий удар нанес защитник Давид Шавлохов, который является воспитанником «Алании».
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Тюмень — Алания 1:0
Голы: : Хетаг Кочиев (пенальти) (1'), : Андрей Савинов (пенальти) (1'), : Сергей Макаров (пенальти) (3'), : Данил Карпов (пенальти) (3'), : Заур Тарба (пенальти) (4'), : Оливье Кенфак (пенальти) (4'), : Давид Шавлохов (пенальти) (5') Тюмень: Евгений Гошев, Никита Калугин, Андрей Марьянов, Станислав Поройков, Давид Шавлохов, Артём Воропаев, Илья Петухов, Денис Талалай, Данил Карпов, Кирилл Косарев, Mokaev I. Алания: Георгий Натабашвили, Заур Тарба, Эрик Губиев, Илья Москаленчик, Азамат Засеев, Нури Абдоков, Руслан Дауров, Сергей Макаров, Виктор Нафиков, Батраз Хадарцев, Isik M. Предупреждения: Никита Калугин (45'), Аллон Бутаев (87')