Николич: Очень не хватает еврокубков

Наставник ЦСКАотметил, чего не хватает чемпионату России.

«Конечно, не хватает еврокубков, очень жаль. Скучаю по этому. Еврокубки — это интересно, сравнивать себя с командами из других стран, мне этого не хватает. А чемпионат стал интереснее. В последние годы мы видим интересные команды: "Зенит", "Краснодар", "Локомотив" удивляет сейчас, здесь и ЦСКА, "Спартак", "Динамо", "Ростов", "Рубин".

Нужна и помощь СМИ — положительно обсуждать, что происходит, чтобы было важно, кто идёт вторым, кто — третьим. Нужна помощь болельщиков — когда полный стадион, не бывает такого, чтобы игрокам было всё равно», — сказал Николич в эфире передачи «Футбол России».

Соглашение Николича с армейцами истекает летом 2026 года.

Календарь и таблица РПЛ

ЦСКА идет 4-м в таблице РПЛ. У клуба 20 очков по итогам 11 матчей.