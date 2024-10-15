ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Душан Влахович может покинуть «Ювентус»Трансферный дайджест. 8 — 14 октября
  • 23:47
    • Босния уступила Венгрии, Германия с минимальным счетом обыграла Нидерланды
  • 23:43
    • Италия разгромила Израиль, Бельгия уступила Франции
  • 22:00
    • «Динамо» разгромило «Спартак» в московском дерби
  • 19:13
    • «Металлург» потерпел разгромное поражение от «Ак Барса»
    Все новости спорта

    Николич: Очень не хватает еврокубков

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА
    Наставник ЦСКА Марко Николич отметил, чего не хватает чемпионату России.

    Марко Николич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марко Николич

    «Конечно, не хватает еврокубков, очень жаль. Скучаю по этому. Еврокубки — это интересно, сравнивать себя с командами из других стран, мне этого не хватает. А чемпионат стал интереснее. В последние годы мы видим интересные команды: "Зенит", "Краснодар", "Локомотив" удивляет сейчас, здесь и ЦСКА, "Спартак", "Динамо", "Ростов", "Рубин".

    Нужна и помощь СМИ — положительно обсуждать, что происходит, чтобы было важно, кто идёт вторым, кто — третьим. Нужна помощь болельщиков — когда полный стадион, не бывает такого, чтобы игрокам было всё равно», — сказал Николич в эфире передачи «Футбол России».

    Соглашение Николича с армейцами истекает летом 2026 года.

    Календарь и таблица РПЛ

    ЦСКА идет 4-м в таблице РПЛ. У клуба 20 очков по итогам 11 матчей.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сербия окажет сопротивление «красной фурии»?
  • Испания — Сербия. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Португалия продолжит побеждать?!
  • Шотландия — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сможет ли Хорватия снова переиграть Польшу?
  • Польша — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.17
  • Экспресс дня 15 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Испания — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шотландия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Польша — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бразилия — Перу
  • Футбол
  • Завтра в 03:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Аргентина — Боливия
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Барыс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Трактор — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры