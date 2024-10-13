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    «Ротор» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью, «Чайка» и «КАМАЗ» поделили очки

    «Ротор» — «СКА-Хабаровск»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче14-го тура Первой лиги «Чайка» и «КАМАЗ» сыграли вничью.

    «СКА-Хабаровск»
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    «СКА-Хабаровск»

    Команды из Песчанокопского и Набережных Челнов так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Чайка — КамАЗ 0:0
    Чайка: Михаил Штепа, Андрей Евдокимов, Камиль Ибрагимов, Никита Кармаев, Данил Пелих, Ярослав Арбузов, Муслим Бамматгереев, Никита Маляров, Данила Янов, Александр Хохлачев, Uzhgin M. КамАЗ: Илья Купцов, Сурхайхан Абдуллаев, Арсен Адамов, Артём Гюрджан, Валерий Почивалин, Дмитрий Тананеев, Павел Горелов, Иван Козлов, Никита Мельников, Руслан Апеков, Давид Караев Предупреждение: Арсен Адамов (16')

    После этой игры у «Чайки» стало 18 очков и десятое место в турнирной таблице. У «КАМАЗа» теперь 16 баллов и 13-я строчка.

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    В параллельной игре «Ротор» и «СКА-Хабаровск» также поделили очки — 1:1.

    На гол Михаила Мальцева гости ответили точным ударом Артема Быкова.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Ротор — СКА-Хабаровск 1:1
    Голы: 1:0 Михаил Мальцев (29'), 1:1 Артём Быков (32') Ротор: Никита Чагров, Юрий Морозов, Заурбек Плиев, Андрей Семёнов, Алексей Шумских, Максим Швецов, Михаил Мальцев, Никита Плотников, Владислав Тюрин, Михаил Агеев, Kasimov T. СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Артём Быков, Роман Емельянов, Николай Покидышев, Николай Поярков, Юрий Журавлёв, Рамазан Гаджимурадов, Никита Першин, Артем Симонян, Камран Алиев, Георгий Гонгадзе Предупреждения: Никита Плотников (60'), Артем Симонян (60')

    Команды занимают следующие позиции: «Ротор» (19 очков) — восьмой, «СКА-Хабаровск» (17) — 12-й.

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