Сборная Англии сыграет в гостях против Финляндии в рамках 4-го тура Лиги наций. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

Финляндия

Сборная Финляндии занимает последнее место в группе с Грецией, Англией и Ирландией. Команда под руководством Маркку Канервы проиграла все три матча, забив один гол и пропустив семь раз в свои ворота.

В стартовом туре финны крупно уступили в гостях сборной Греции (0:3). Далее было выездное поражение от англичан (0:3), а в первом домашнем матче сборная Финляндии не смогла справиться с Ирландией — 1:2.

Англия

Сборная Англии занимает второе место в своей группе, набрав 6 очков в 3-х матчах — две победы и поражение. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 5:2.

Команда под руководством временного тренера Ли Карсли одержала две уверенные победы на старте турнира, обыграв сборные Ирландии и Финляндии со счетом 2:0. Сенсационным вышел результат матча третьего тура, в котором англичане дома проиграли сборной Греции — 1:2.

Личные встречи

В 7-ми очных матчах англичане праздновали победу 5 раз, в двух случаях была зафиксирована ничья.

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