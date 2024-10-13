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    Сможет ли Англия реабилитироваться за поражение в прошлом матче?

    Финляндия — Англия: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.18. 13.10.2024

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    Прогноз и ставки на Финляндия — Англия
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    Джуд Беллингем — полузащитник сборной Англии
    В рамках 4-го тура группового этапа Лиги наций сборная Финляндии на своем поле примет Англию. Поединок пройдет 13 октября и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Финляндия — Англия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B2 13 Октября 2024 года

    Финляндия

  • Хельсинки
    •  Финляндия 19:00 Англия

    Англия

  • Лондон
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    Финляндия

    Турнирное положение: Сборная полностью проваливает групповой этап Лиги наций. Финляндия занимает последнее 4-е место во второй группе без набранных очков.

    Команда попала в сложную группу, где выступает против Ирландии, Англии и Греции. От 2-й позиции Финляндия отстает на 6 баллов.

    Финляндия — Англия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре Лиги наций сборная проиграла Ирландии со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 88-й минуте. До этого Финляндия уступила Англии (0:2).

    Сборная не может победить на протяжении 5-и последних матчей во всех турнирах. За этот период Финляндия пропустила 13 голов при 5-и забитых.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Состояние команды: Сборная очень плохо стартовала в Лиге наций, команда имела шанс набрать хотя-бы один балл в матче против Ирландии, во всех остальных матчах — без вариантов.

    К слову, Финляндия не смогла пробиться на Евро-2024, проиграв в стыках Уэльсу (1:4) и сейчас команда один из главных аутсайдеров Лиги наций.

    Англия

    Турнирное положение: Сборная занимает 2-е место во второй группе Лиги наций с 6-ю очками в активе. Англия отстает от 1-й позиции на 3 пункта.

    Англичане здорово стартовали на групповом этапе, но в последнем матче у сборной ничего не получилось, команда уступила лидерство в группе Греции, проиграв очную встречу.

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    • Последние матчи: В прошлом туре Лиги наций Англия неожиданно проиграла на своем поле греческой сборной со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 90+4-й минуте.

    До этого англичане обыграли Финляндию (2:0) и Ирландию с таким же счетом. На групповом этапе Лиги наций Англия забила 5 голов при 2-х пропущенных.

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    Состояние команды: Летом этого года сборная Англии дошла до финала Лиги наций, проиграв на турнире только 1 раз. В этот раз команда попытается победить в Лиге наций.

    В составе сборной Англии доминирует полузащитник Джуд Беллингем, который стабильно отмечается результативными действиями за национальную команду.

    Статистика для ставок

    • Финляндия проиграла все 3 матча в Лиге наций

    • Англия обыграла Финляндию во всех 2-х очных встречах в 21-м веке

    • В 2-х из 3-х последних матчей Англия не пропустила ни одного гола

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Англии — 1.35, победа Финляндии — 9.50, ничья — 5.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.73 и 2.12 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что команды проведут результативный матч. Англия сделает все возможное, чтобы реабилитироваться за прошлое поражение.

    Ставка: Тотал 3 больше за 2.18.

    Прогноз: Англия допустила обидное поражение в матче с Грецией. Прогнозируем убедительную победу сборной «трех львов» в предстоящем матче.

    Ставка: Победа сборной Англии с форой (-1.5) за 1.97.

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    Финляндия — Англия: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 13.10.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли Англия реабилитироваться за поражение в прошлом матче?
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