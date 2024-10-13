Финляндия
Англия
Финляндия
Турнирное положение: Сборная полностью проваливает групповой этап Лиги наций. Финляндия занимает последнее 4-е место во второй группе без набранных очков.
Команда попала в сложную группу, где выступает против Ирландии, Англии и Греции. От 2-й позиции Финляндия отстает на 6 баллов.
Финляндия — Англия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом туре Лиги наций сборная проиграла Ирландии со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 88-й минуте. До этого Финляндия уступила Англии (0:2).
Сборная не может победить на протяжении 5-и последних матчей во всех турнирах. За этот период Финляндия пропустила 13 голов при 5-и забитых.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Состояние команды: Сборная очень плохо стартовала в Лиге наций, команда имела шанс набрать хотя-бы один балл в матче против Ирландии, во всех остальных матчах — без вариантов.
К слову, Финляндия не смогла пробиться на Евро-2024, проиграв в стыках Уэльсу (1:4) и сейчас команда один из главных аутсайдеров Лиги наций.
Англия
Турнирное положение: Сборная занимает 2-е место во второй группе Лиги наций с 6-ю очками в активе. Англия отстает от 1-й позиции на 3 пункта.
Англичане здорово стартовали на групповом этапе, но в последнем матче у сборной ничего не получилось, команда уступила лидерство в группе Греции, проиграв очную встречу.
Последние матчи: В прошлом туре Лиги наций Англия неожиданно проиграла на своем поле греческой сборной со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 90+4-й минуте.
До этого англичане обыграли Финляндию (2:0) и Ирландию с таким же счетом. На групповом этапе Лиги наций Англия забила 5 голов при 2-х пропущенных.
Состояние команды: Летом этого года сборная Англии дошла до финала Лиги наций, проиграв на турнире только 1 раз. В этот раз команда попытается победить в Лиге наций.
В составе сборной Англии доминирует полузащитник Джуд Беллингем, который стабильно отмечается результативными действиями за национальную команду.
Статистика для ставок
- Финляндия проиграла все 3 матча в Лиге наций
- Англия обыграла Финляндию во всех 2-х очных встречах в 21-м веке
- В 2-х из 3-х последних матчей Англия не пропустила ни одного гола
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Англии — 1.35, победа Финляндии — 9.50, ничья — 5.30.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.73 и 2.12 соответственно.
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Прогноз: Можно предположить, что команды проведут результативный матч. Англия сделает все возможное, чтобы реабилитироваться за прошлое поражение.
Ставка: Тотал 3 больше за 2.18.
Прогноз: Англия допустила обидное поражение в матче с Грецией. Прогнозируем убедительную победу сборной «трех львов» в предстоящем матче.
Ставка: Победа сборной Англии с форой (-1.5) за 1.97.