Семак об игре Соболева: По сегодняшней игре он смотрелся хорошо

Главный тренервысказался об игре нападающего командыв товарищеском матче против(4:1).

«По сегодняшней игре он смотрелся хорошо, и для его уверенности важны и забитые мячи, и голевые передачи.

Сегодня сыграл хорошо, будем надеяться, что и в официальных матчах он также будет проявлять себя, помогать команде. Всё для этого у него есть», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Напомним, что Соболев отметился 2 голами и 2 голевыми передачами в товарищеском матче против «Войводины». В следующем матче «Зенит» сыграет против «Акрона» 18-го октября в рамках РПЛ.