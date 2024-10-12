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    Семак об игре Соболева: По сегодняшней игре он смотрелся хорошо

    Футбол Товарищеские матчи Футбол России Зенит
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре нападающего команды Александра Соболева в товарищеском матче против «Войводины» (4:1).

    Александр Соболев — нападающий «Зенита»
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    Александр Соболев — нападающий «Зенита»

    «По сегодняшней игре он смотрелся хорошо, и для его уверенности важны и забитые мячи, и голевые передачи.

    Сегодня сыграл хорошо, будем надеяться, что и в официальных матчах он также будет проявлять себя, помогать команде. Всё для этого у него есть», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

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    • Напомним, что Соболев отметился 2 голами и 2 голевыми передачами в товарищеском матче против «Войводины». В следующем матче «Зенит» сыграет против «Акрона» 18-го октября в рамках РПЛ.

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