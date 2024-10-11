Семин: Хвича стал более жестким

Экс-наставник «Локомотива»отметил, как изменилась игра форварда «Наполи»

«Он больше внимания стал уделять оборонительным действиям после потери мяча. Видимо, это входит в его обязанности, как и всех остальных игроков. Хвича быстрее отходит назад, быстрее вступает в единоборство.

Хвича стал после жестких стыков меньше делать паузу и просить врачей выйти к нему. Мы практически это не видим у него — он стал более жестким игроком», — сказал Семин «СЭ».

Календарь и таблица Серии А

Сейчас неаполитанцы лидируют в таблице Серии А. Кварацхелия в текущем сезоне забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 9 матчах.