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    Скалони: Условия были неподходящими для проведения матча

    Футбол Сборная Аргентины Сборная Венесуэлы ЧМ-2026
    Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони раскритиковал качество поля в матче квалификации ЧМ-2026 с Венесуэлой (1:1).

    Лионель Скалони
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    Лионель Скалони

    Встречу задержали на 30 минут из-за большого количества воды на поле.

    «Понятно, что условия были неподходящими для зрелища, играть было невозможно. Когда играть не получается, матч надо переносить. Сегодня условия были неподходящими. У нас было несколько явных моментов, футболисты много старались забить из-за пределов штрафной и играли длинными передачами, как и должно было быть», — приводит слова Скалони пресс-служба национальной команды в соцсети Х (ранее Twitter).

    Аргентина набрала 19 очков в девяти матчах и лидирует в таблице.

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