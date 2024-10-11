Скалони: Условия были неподходящими для проведения матча

Наставник сборной Аргентиныраскритиковал качество поля в матче квалификации ЧМ-2026 с Венесуэлой (1:1).

Встречу задержали на 30 минут из-за большого количества воды на поле.

«Понятно, что условия были неподходящими для зрелища, играть было невозможно. Когда играть не получается, матч надо переносить. Сегодня условия были неподходящими. У нас было несколько явных моментов, футболисты много старались забить из-за пределов штрафной и играли длинными передачами, как и должно было быть», — приводит слова Скалони пресс-служба национальной команды в соцсети Х (ранее Twitter).

Аргентина набрала 19 очков в девяти матчах и лидирует в таблице.