Кисляк: Вера Николича в меня дает мне толчок, уверенность

Полузащитникназвал причины своего прогресса в нынешнем сезоне.

«Несколько факторов. В первую очередь — приход Марко Николича. Он поверил в меня, начал больше доверять, проводить индивидуальные беседы, показывать недочеты. С приходом нового тренера я стал получать больше игрового времени. Его вера в меня даёт мне толчок, уверенность. И в целом я становлюсь ментально сильнее, стараюсь показывать максимум на поле каждый раз. Думаю, что это видно. Только так можно расти.

Николич много общается с игроками. Но это относится не только к молодёжи, а и к любому игроку команды. Это вселяет уверенность, решает вопросы и недопонимания, если они есть», — сказал Кисляк Чемпионату.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за ЦСКА 6 матчей в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.