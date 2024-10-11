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    Кисляк: Вера Николича в меня дает мне толчок, уверенность

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    Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк назвал причины своего прогресса в нынешнем сезоне.

    Матвей Кисляк — полузащитник ЦСКА
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    Матвей Кисляк — полузащитник ЦСКА

    «Несколько факторов. В первую очередь — приход Марко Николича. Он поверил в меня, начал больше доверять, проводить индивидуальные беседы, показывать недочеты. С приходом нового тренера я стал получать больше игрового времени. Его вера в меня даёт мне толчок, уверенность. И в целом я становлюсь ментально сильнее, стараюсь показывать максимум на поле каждый раз. Думаю, что это видно. Только так можно расти.

    Николич много общается с игроками. Но это относится не только к молодёжи, а и к любому игроку команды. Это вселяет уверенность, решает вопросы и недопонимания, если они есть», — сказал Кисляк Чемпионату.

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