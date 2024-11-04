«Интер» — «Венеция»: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Единственный гол в этом матче хозяева забили на 65-й минуте, отличился нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес.
На 90+8-й минуте защитник «Венеции» Марин Шверко сравнял счет, но после просмотра ВАР судья решил отменить гол из-за фола.
Футбол. Италия. Серия А
Интер — Венеция 1:0
Гол: 1:0 Лаутаро Мартинес (65') Интер: Ян Зоммер, Бенжамен Павар, Стефан де Врей, Алессандро Бастони (Янн Биссекк, 70'), Дензел Дюмфрис, Федерико Димарко (Маттео Дармиан, 76'), Пётр Зелиньски (Давиде Фраттези, 84'), Николо Барелла (Хакан Чалханоглу, 70'), Генрих Мхитарян, Лаутаро Мартинес (Мехди Тареми, 71'), Марку Тюрам Венеция: Филип Станкович, Ридгесиано Хапс, Франческо Дзампано (Микаэль Эллертссон, 77'), Джорджо Альтаре (Марин Шверко, 46'), Михаэль Свобода, Джей Идзес, Ханс Николусси Кавилья (Джон Йебоа, 83'), Гаэтано Ористанио, Магнус Кофод Андерсен (Альфред Дункан, 77'), Домен Чрнигой (Джанлука Бузио, 46'), Йоэль Похьянпало Предупреждения: Бенжамен Павар (31'), Франческо Дзампано (49'), Давиде Фраттези (90 + 8')
После этого матча «Интер» занимает 2-е место в таблице Серии А с 24 очками в активе. «Венеция» — на 18-й строчке (8).