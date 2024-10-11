Кечинов: Для «Динамо» перерыв на матчи сборных — глоток свежего воздуха

Экс-футболистназвал клуб РПЛ, которому пауза на матчи национальных команд пошла на пользу.

«Пауза на матчи сборных всегда шла на пользу тем командам, у которых не очень складывалось. Таким клубам необходимо перезагрузиться и получить положительных эмоций. К примеру, для "Динамо" этот перерыв — глоток свежего воздуха. Как правило такая пауза очень сильно помогает.

Но пауза не очень скажется на тех командах, которые были на ходу, имели хороший тонус и эмоциональный подъём.

У "Локомотива" и "Краснодара" всё складывалось замечательно по игре и результатам. Поэтому такой перерыв нежелателен. Но думаю, что команды проведут контрольные матчи, чтобы футболисты были в игровом ритме. Поэтому такой перерыв будет не так заметен», — сказал Кечинов Чемпионату.

После 11-и туров «Динамо» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 20-ю очками в активе. «Краснодар» — на 1-й позиции с 27-ю баллами, а «Локомотив» располагается на 2-й строчке (27).