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    Кечинов: Для «Динамо» перерыв на матчи сборных — глоток свежего воздуха

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    Экс-футболист Валерий Кечинов назвал клуб РПЛ, которому пауза на матчи национальных команд пошла на пользу.

    Валерий Кечинов
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    Валерий Кечинов

    «Пауза на матчи сборных всегда шла на пользу тем командам, у которых не очень складывалось. Таким клубам необходимо перезагрузиться и получить положительных эмоций. К примеру, для "Динамо" этот перерыв — глоток свежего воздуха. Как правило такая пауза очень сильно помогает.

    Но пауза не очень скажется на тех командах, которые были на ходу, имели хороший тонус и эмоциональный подъём.

    У "Локомотива" и "Краснодара" всё складывалось замечательно по игре и результатам. Поэтому такой перерыв нежелателен. Но думаю, что команды проведут контрольные матчи, чтобы футболисты были в игровом ритме. Поэтому такой перерыв будет не так заметен», — сказал Кечинов Чемпионату.

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    • После 11-и туров «Динамо» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 20-ю очками в активе. «Краснодар» — на 1-й позиции с 27-ю баллами, а «Локомотив» располагается на 2-й строчке (27).

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