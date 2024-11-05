В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет 5 ноября. Начало встречи — в 17:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Барыс» — «Ак Барс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Барыс»

Турнирное положение: Астанинская команда занимает предпоследнее 11-е место в таблице Востока с 13-ю очками в активе. «Барыс» отстает от зоны плей-офф на 8 баллов.

Последние матчи: В прошлой встрече команда обыграла «Нефтехимик» по буллитам со счетом 2:1, а до этого «Барыс» проиграл «Куньлуню» (0:2). Матчем ранее астанинцы одолели «Сибирь» (3:1).

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В последних 5-и матчах «Барыс» трижды победил и дважды проиграл. За этот период команда также обыграла минское «Динамо» (2:1) и проиграла «Локомотиву» (1:3).

Не сыграют: Виктор Антипин, Коннор Смит, Роман Старченко и Уэйд Эллисон (у всех — травмы).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: В последнее время «Барыс» показывает отличные результаты. Сейчас команда явно на ходу, но удастся ли астанинцам удержать эту волну? Большой вопрос...

У «Барыса» также не решились довольно много проблем. К примеру, команда не очень хорошо выступает в атаке, лидеры астанинцев Антон Бурдасов и Дамир Жафяров явно не оправдывают ожидания.

Несмотря на это, «Барыс» старается четко играть в обороне. В последнем матче против «Нефтехимика» астанинцы здорово выступили на своей половине площадки, плюс вратарь команды Никита Бояркин поймал кураж.

За последние 4 матча «Барыс» пропустил всего 5 шайб — отличный результат для одного из аутсайдеров лиги. В предстоящем матче астанинцы встретятся с грозным «Ак Барсом».

«Ак Барс»

Турнирное положение: Казанцы располагаются 3-й позиции Востока с 25-ю очками в активе после 19-и сыгранных матчей. «Ак Барс» отстает от 1-й строчки в конференции на 8 пунктов.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда проиграла по буллитам «Локомотиву» со счетом 2:3. Матчем ранее «Ак Барс» разгромил «Металлург Мг» (4:1).

В последних 5-и встречах казанцы также, как и «Барыс», трижды победили и дважды проиграли. «Ак Барс» дважды за этот период обыграл «Адмирал» (4:2 и 2:0).

Не сыграет: Николая Петан (травма).

Состояние команды: Сейчас «Ак Барс» набрал хороший ход, команда входит в топ-3 Востока. Кажется, что казанцы будут бороться за лидерство в конференции.

У «Ак Барса» был спад на старте нынешнего сезона, но сейчас команда стабильно набирает очки. Пока что казанский коллектив — один из самых интересных в лиге.

Нет никаких предпосылок к тому, что «Ак Барс» вновь провалится. К слову, 1-е звено казанской команды Дмитрий Яшкин — Кирилл Семенов — Александр Барабанов полностью оправдывает ожидания.

Статистика для ставок

В последних 4-х матчах «Ак Барс» стабильно набирает очки

«Барыс» выиграл 3 матча из 4-х последних

«Ак Барс» непременно обыгрывал «Барыс» в последних 5-и очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 1.49, ничья — в 4.70, а победа «Барыса» — в 5.60.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.03 и 1.73 соответственно.

Прогноз: «Ак Барс» очень уверенно выступает в последнее время. Можно предположить, что казанцы не оставят шансов своему сопернику.

Ставка: Победа «Ак Барса» с форой (-2) за 2.10.

Прогноз: В последнее время казанская команда довольно результативна. Прогнозируем голевую феерию со стороны «Ак Барса».

Ставка: Индивидуальный тотал «Ак Барса» 3.5 больше за 1.95.