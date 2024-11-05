Барыс
Ак Барс
«Барыс»
Турнирное положение: Астанинская команда занимает предпоследнее 11-е место в таблице Востока с 13-ю очками в активе. «Барыс» отстает от зоны плей-офф на 8 баллов.
Последние матчи: В прошлой встрече команда обыграла «Нефтехимик» по буллитам со счетом 2:1, а до этого «Барыс» проиграл «Куньлуню» (0:2). Матчем ранее астанинцы одолели «Сибирь» (3:1).
Барыс — Ак Барс: коэффициенты букмекеров
В последних 5-и матчах «Барыс» трижды победил и дважды проиграл. За этот период команда также обыграла минское «Динамо» (2:1) и проиграла «Локомотиву» (1:3).
Не сыграют: Виктор Антипин, Коннор Смит, Роман Старченко и Уэйд Эллисон (у всех — травмы).
Состояние команды: В последнее время «Барыс» показывает отличные результаты. Сейчас команда явно на ходу, но удастся ли астанинцам удержать эту волну? Большой вопрос...
У «Барыса» также не решились довольно много проблем. К примеру, команда не очень хорошо выступает в атаке, лидеры астанинцев Антон Бурдасов и Дамир Жафяров явно не оправдывают ожидания.
Несмотря на это, «Барыс» старается четко играть в обороне. В последнем матче против «Нефтехимика» астанинцы здорово выступили на своей половине площадки, плюс вратарь команды Никита Бояркин поймал кураж.
За последние 4 матча «Барыс» пропустил всего 5 шайб — отличный результат для одного из аутсайдеров лиги. В предстоящем матче астанинцы встретятся с грозным «Ак Барсом».
«Ак Барс»
Турнирное положение: Казанцы располагаются 3-й позиции Востока с 25-ю очками в активе после 19-и сыгранных матчей. «Ак Барс» отстает от 1-й строчки в конференции на 8 пунктов.
Последние матчи: В прошедшей встрече команда проиграла по буллитам «Локомотиву» со счетом 2:3. Матчем ранее «Ак Барс» разгромил «Металлург Мг» (4:1).
В последних 5-и встречах казанцы также, как и «Барыс», трижды победили и дважды проиграли. «Ак Барс» дважды за этот период обыграл «Адмирал» (4:2 и 2:0).
Не сыграет: Николая Петан (травма).
Состояние команды: Сейчас «Ак Барс» набрал хороший ход, команда входит в топ-3 Востока. Кажется, что казанцы будут бороться за лидерство в конференции.
У «Ак Барса» был спад на старте нынешнего сезона, но сейчас команда стабильно набирает очки. Пока что казанский коллектив — один из самых интересных в лиге.
Нет никаких предпосылок к тому, что «Ак Барс» вновь провалится. К слову, 1-е звено казанской команды Дмитрий Яшкин — Кирилл Семенов — Александр Барабанов полностью оправдывает ожидания.
Статистика для ставок
- В последних 4-х матчах «Ак Барс» стабильно набирает очки
- «Барыс» выиграл 3 матча из 4-х последних
- «Ак Барс» непременно обыгрывал «Барыс» в последних 5-и очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 1.49, ничья — в 4.70, а победа «Барыса» — в 5.60.
На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.03 и 1.73 соответственно.
- 1.87Динамо Москва — Торпедо: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.88Динамо Минск — Витязь: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.30Адмирал — Металлург Мг: прогноз и ставкаЗавтра в 12:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Ак Барс» очень уверенно выступает в последнее время. Можно предположить, что казанцы не оставят шансов своему сопернику.
Ставка: Победа «Ак Барса» с форой (-2) за 2.10.
Прогноз: В последнее время казанская команда довольно результативна. Прогнозируем голевую феерию со стороны «Ак Барса».
Ставка: Индивидуальный тотал «Ак Барса» 3.5 больше за 1.95.