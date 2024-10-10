В «Пари НН» высказались по поводу назначения Гончаренко

Спортивный директор «Пари НН»высказался по поводу назначенияглавным тренером команды. На этом посту он сменил

«Мы общались с рядом кандидатов, в том числе со Слишковичем, а решение принимали как по итогам личного общения, так и после комплексной оценки тренеров по множеству параметров.

Гончаренко — самый статусный тренер, который когда-либо работал в Нижнем Новгороде. Виктор Михайлович умеет делать крепкие авторские команды, которые привлекают своей игрой. Богатый опыт работы в больших клубах тоже нам поможет — нам необходимо развиваться в том числе организационно, вне футбольного поля. Мы уверены в нашем выборе», — сказал Удальцов «СЭ».

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Саша Илич ушел с поста наставника «Пари НН» 5 октября.