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    В «Пари НН» высказались по поводу назначения Гончаренко

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    Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов высказался по поводу назначения Виктора Гончаренко главным тренером команды. На этом посту он сменил Сашу Илича.

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «Мы общались с рядом кандидатов, в том числе со Слишковичем, а решение принимали как по итогам личного общения, так и после комплексной оценки тренеров по множеству параметров.

    Гончаренко — самый статусный тренер, который когда-либо работал в Нижнем Новгороде. Виктор Михайлович умеет делать крепкие авторские команды, которые привлекают своей игрой. Богатый опыт работы в больших клубах тоже нам поможет — нам необходимо развиваться в том числе организационно, вне футбольного поля. Мы уверены в нашем выборе», — сказал Удальцов «СЭ».

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    Саша Илич ушел с поста наставника «Пари НН» 5 октября.

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