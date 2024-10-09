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    Мелик-Гусейнов: Ожидаем, что при Гончаренко команда будет биться в каждом матче

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    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера команды Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера команды.

    Давид Мелик-Гусейнов
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    Давид Мелик-Гусейнов

    «Виктор Гончаренко — системный тренер, который работал на самом высоком уровне. Сейчас Виктор Михайлович максимально мотивирован и преисполнен желанием показать свои качества, о которых хорошо знают специалисты и болельщики. Ожидаем, что при Викторе Гончаренко команда будет биться в каждом матче, набирать очки и радовать наших болельщиков. Ждем нижегородцев на трибунах нашего замечательного стадиона», — написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

    Календарь и таблица РПЛ

    Сейчас «Пари НН» идет на 12-й позиции в РПЛ с 11 очками. Недавно в отставку был отправлен главный тренер Саша Илич.

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