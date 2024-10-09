Мелик-Гусейнов: Ожидаем, что при Гончаренко команда будет биться в каждом матче

Давид Мелик-Гусейнов Фото: globallookpress.com
«Виктор Гончаренко — системный тренер, который работал на самом высоком уровне. Сейчас Виктор Михайлович максимально мотивирован и преисполнен желанием показать свои качества, о которых хорошо знают специалисты и болельщики. Ожидаем, что при Викторе Гончаренко команда будет биться в каждом матче, набирать очки и радовать наших болельщиков. Ждем нижегородцев на трибунах нашего замечательного стадиона», — написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.
Сейчас «Пари НН» идет на 12-й позиции в РПЛ с 11 очками. Недавно в отставку был отправлен главный тренер Саша Илич.