Мелик-Гусейнов: Ожидаем, что при Гончаренко команда будет биться в каждом матче

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера команды Генеральный директорвысказался о назначениина пост главного тренера команды.

«Виктор Гончаренко — системный тренер, который работал на самом высоком уровне. Сейчас Виктор Михайлович максимально мотивирован и преисполнен желанием показать свои качества, о которых хорошо знают специалисты и болельщики. Ожидаем, что при Викторе Гончаренко команда будет биться в каждом матче, набирать очки и радовать наших болельщиков. Ждем нижегородцев на трибунах нашего замечательного стадиона», — написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас «Пари НН» идет на 12-й позиции в РПЛ с 11 очками. Недавно в отставку был отправлен главный тренер Саша Илич.