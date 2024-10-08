«Бавария» поднимет зарплату Мусиале

Мюнхенскаяхочет существенно увеличить зарплату полузащитнику

По данным Sky Sport Germany, по новому контракту 21-летний хавбек будет получать € 25 млн в год. Это сделает его самым высокооплачиваемым игроком клуба наряду с Гарри Кейном.

На такой шаг «Бавария» вынуждена пойти, чтобы сохранить его в составе. В последнее время Мусиалой активно интересуются топ-клубы АПЛ.

Нынешний контракт полузащитника действует до 2026 года. Согласно новому договору он будет заключен до 2029-го и 2030 года.

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На Transfermarkt немца оценивают в € 130 млн. В этом сезоне он сыграл 8 матчей, в которых забил 3 мяча и сделал 3 ассиста.