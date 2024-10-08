ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Динияр Билялетдинов«Зенит — хороший финишер». Динияр Билялетдинов о перспективах «Локо» и «Краснодара» в борьбе за титул
    Все новости спорта

    «Бавария» поднимет зарплату Мусиале

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бавария Бундеслига Футбол Германии
    Мюнхенская «Бавария» хочет существенно увеличить зарплату полузащитнику Джамалу Мусиале.

    Джамал Мусиала
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джамал Мусиала

    По данным Sky Sport Germany, по новому контракту 21-летний хавбек будет получать € 25 млн в год. Это сделает его самым высокооплачиваемым игроком клуба наряду с Гарри Кейном.

    На такой шаг «Бавария» вынуждена пойти, чтобы сохранить его в составе. В последнее время Мусиалой активно интересуются топ-клубы АПЛ.

    Нынешний контракт полузащитника действует до 2026 года. Согласно новому договору он будет заключен до 2029-го и 2030 года.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    На Transfermarkt немца оценивают в € 130 млн. В этом сезоне он сыграл 8 матчей, в которых забил 3 мяча и сделал 3 ассиста.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Трактор» не уступит кризисному «Адмиралу»
  • «Трактор» — «Адмирал». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • В матче Фрица и Руне будет больше 25 геймов?
  • Фриц — Руне. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Прикарпатье» победит на своем поле, «Орлеан» и «Валансьен» порадуют голами
  • Экспресс дня 9 октября. Прогноз и ставки
  • 5.19
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.78
  • Экспресс дня 8 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Трактор — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фриц — Руне
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  5.19
  • Экспресс дня 9 октября
  • Завтра в 20:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Пайсанду — Шапекоэнсе
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Джокович
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Меньшик — Димитров
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Ботафого Сан-Паулу — Гуарани
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Пол — Махач
  • Теннис
  • Завтра в 09:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры