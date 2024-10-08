Каннаваро про Серию А: Это будет веселый чемпионат, мы только в начале дистанции

Экс-футболист сборнойвысказался о чемпионской гонке в Серии А сезона 2024/2025.

«Чемпионство "Наполи"? Время покажет. Они, безусловно, сильная команда. Даже если в прошлом году они финишировали далеко от "Интера", у них были важные ценности, они тратили деньги на сильных игроков и на важного тренера. И у него, конечно, есть всё, чтобы бороться до конца.

"Ювентус" — это команда, которая много потратила, у них есть тренер с идеями, но у "Интера" есть ещё несколько преимуществ. Это будет весёлый чемпионат, мы только в начале дистанции», — приводит слова Каннаваро Sky Sport Italia.

После 7-и туров в Серии А «Наполи» занимает 1-е место в таблице с 16-ю очками в активе. На 2-й позиции — «Интер» с 14-ю баллами, а 3-ку лидеров замыкает «Ювентус» (13).