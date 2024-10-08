ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Динияр Билялетдинов«Зенит — хороший финишер». Динияр Билялетдинов о перспективах «Локо» и «Краснодара» в борьбе за титул
    Все новости спорта

    Каннаваро про Серию А: Это будет веселый чемпионат, мы только в начале дистанции

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Ювентус Интер Наполи
    Экс-футболист сборной Италии Фабио Каннаваро высказался о чемпионской гонке в Серии А сезона 2024/2025.

    Фабио Каннаваро
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фабио Каннаваро

    «Чемпионство "Наполи"? Время покажет. Они, безусловно, сильная команда. Даже если в прошлом году они финишировали далеко от "Интера", у них были важные ценности, они тратили деньги на сильных игроков и на важного тренера. И у него, конечно, есть всё, чтобы бороться до конца.

    "Ювентус" — это команда, которая много потратила, у них есть тренер с идеями, но у "Интера" есть ещё несколько преимуществ. Это будет весёлый чемпионат, мы только в начале дистанции», — приводит слова Каннаваро Sky Sport Italia.

    После 7-и туров в Серии А «Наполи» занимает 1-е место в таблице с 16-ю очками в активе. На 2-й позиции — «Интер» с 14-ю баллами, а 3-ку лидеров замыкает «Ювентус» (13).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Салават Юлаев» удачно воспользуется недавним отдыхом
  • ЦСКА — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
  • «Сиэтл» победит в первом матче сезона?
  • «Сиэтл» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Магнитогорцы продолжат обыгрывать московских соперников
  • «Металлург» Мг — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.78
  • Экспресс дня 8 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч ЦСКА — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Сиэтл — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Трактор — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Циципас — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Вахитов — Масраф
  • Бои
  • Завтра в 05:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Алькарас — Монфис
  • Теннис
  • Завтра в 07:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Синнер — Шелтон
  • Теннис
  • Завтра в 07:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры