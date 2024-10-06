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    Генич: Союз Илича и «Пари НН» был обречен

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    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич выразил мнение, что увольнение Саши Илича с поста главного тренера «Пари НН» было вопросом времени.

    Саша Илич
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    Саша Илич

    Ранее «Пари НН» сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» (2:2) в 11-м туре РПЛ.

    «Убирать Илича за спортивные результаты, как ни парадоксально, вообще не за что, потому что он обыграл прямых конкурентов, две победы на выезде, команда находится не в зоне вылета, не в зоне стыковых матчей. Думаю, изменения в "Пари НН" не по спортивному результату, а по наполнению — чем живет команда и раздевалка, а также (связаны с) интересами самого Илича внутри "Пари НН". Есть ощущение, что эти интересы не сходятся.

    Этот союз был обречен, обречен еще после второго стыкового матча с тульским "Арсеналом", когда Илич красиво оставил "Пари НН" в премьер‑лиге и сказал, что в следующем сезоне это будет совсем другой "Пари НН". Думаю, отставка была вопросом времени», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Пари НН» с 11 очками идет 11-м в таблице РПЛ.

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