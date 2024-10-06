Генич: Союз Илича и «Пари НН» был обречен

Комментатор «Матч ТВ»выразил мнение, что увольнениес поста главного тренера «Пари НН» было вопросом времени.

Ранее «Пари НН» сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» (2:2) в 11-м туре РПЛ.

«Убирать Илича за спортивные результаты, как ни парадоксально, вообще не за что, потому что он обыграл прямых конкурентов, две победы на выезде, команда находится не в зоне вылета, не в зоне стыковых матчей. Думаю, изменения в "Пари НН" не по спортивному результату, а по наполнению — чем живет команда и раздевалка, а также (связаны с) интересами самого Илича внутри "Пари НН". Есть ощущение, что эти интересы не сходятся.

Этот союз был обречен, обречен еще после второго стыкового матча с тульским "Арсеналом", когда Илич красиво оставил "Пари НН" в премьер‑лиге и сказал, что в следующем сезоне это будет совсем другой "Пари НН". Думаю, отставка была вопросом времени», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Пари НН» с 11 очками идет 11-м в таблице РПЛ.