«Атланта» обыграла «Нью-Йорк Ред Буллс», Миранчук забил гол

Алексей Миранчук Фото: globallookpress.com
Гости на 66-й минуте встречи остались вдесятером. Красную карточку получил защитник Дилан Нилс. На 75-й минуте российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук с пенальти открыл счет.
В добавленное время Тайлер Вольфф с передачи россиянина удвоил преимущество команды. До финального свистка гости сумели отличиться — гол забил Серж Нгома.
Футбол. США. MLS
Атланта Юнайтед — Нью-Йорк Ред Буллс 2:1
Голы: 1:0 Алексей Миранчук (пенальти) (75'), 2:0 Тайлер Вольф (90 + 7'), 2:1 Serge Ngoma (90 + 14') Атланта Юнайтед: Брэд Гузан, Рональд Эрнандес, Стиан Грегерсен, Деррик Уильямс (Луис Абрам, 60'), Педро Амадор, Бартош Слиш, Аджани Фортьюн, Саба Лобжанидзе, Алексей Миранчук (Дэкс Маккарти, 90'), Эдвин Москера (Тайлер Вольф, 85'), Джамал Тьяре (Даниэль Риос, 84') Нью-Йорк Ред Буллс: Карлос Коронел, Джон Толкин (Питер Страуд, 85'), Ноа Эйле, Андрес Рейес (Дилан Нилис, 46'), Шон Нилис, Льюис Морган, Дэниел Эделмен, Роналд Донкор, Данте Ванзер (Элиас Маноэл, 59'), Кэмерон Харпер (Serge Ngoma, 80'), Felipe Carballo (Эмиль Форсберг, 58') Предупреждения: Джон Толкин (32'), Эмиль Форсберг (69'), Стиан Грегерсен (70'), Карлос Коронел (70'), Шон Нилис (70'), Ноа Эйле (90') Удаление: Дилан Нилис (66')
За 33 матча «Атланта» набрала 37 очков и находится на 12-й строчке в таблице Восточной конференции. «Нью-Йорк Ред Буллз» (47) идет на 7-м месте на Востоке.