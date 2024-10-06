ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Войцех ЩенсныйЛучшее предложение. Щенсный, как панацея для «Барселоны» после травмы тер Штегена
  • 09:09
    • «Атланта» обыграла «Нью-Йорк Ред Буллс», Миранчук забил гол
  • 08:22
    • Перейра нокаутировал Раунтри и защитил пояс в полутяжелом весе UFC
  • 00:04
    • «Реал» дома уверенно обыграл «Вильярреал»
  • 23:46
    • Хет-трик Тюрама обеспечил «Интеру» победу над «Торино»
  • 21:10
    • «Рубин» одолел «Ахмат» в матче РПЛ
    Все новости спорта

    «Атланта» обыграла «Нью-Йорк Ред Буллс», Миранчук забил гол

    Футбол MLS Атланта Юнайтед
    «Атланта Юнайтед» победила «Нью-Йорк Ред Буллс» в матче регулярного чемпионата МЛС — 2:1. Встреча состоялась на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте.

    Алексей Миранчук
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Миранчук

    Гости на 66-й минуте встречи остались вдесятером. Красную карточку получил защитник Дилан Нилс. На 75-й минуте российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук с пенальти открыл счет.

    В добавленное время Тайлер Вольфф с передачи россиянина удвоил преимущество команды. До финального свистка гости сумели отличиться — гол забил Серж Нгома.

    Футбол. США. MLS
    Атланта Юнайтед — Нью-Йорк Ред Буллс 2:1
    Голы: 1:0 Алексей Миранчук (пенальти) (75'), 2:0 Тайлер Вольф (90 + 7'), 2:1 Serge Ngoma (90 + 14') Атланта Юнайтед: Брэд Гузан, Рональд Эрнандес, Стиан Грегерсен, Деррик Уильямс (Луис Абрам, 60'), Педро Амадор, Бартош Слиш, Аджани Фортьюн, Саба Лобжанидзе, Алексей Миранчук (Дэкс Маккарти, 90'), Эдвин Москера (Тайлер Вольф, 85'), Джамал Тьяре (Даниэль Риос, 84') Нью-Йорк Ред Буллс: Карлос Коронел, Джон Толкин (Питер Страуд, 85'), Ноа Эйле, Андрес Рейес (Дилан Нилис, 46'), Шон Нилис, Льюис Морган, Дэниел Эделмен, Роналд Донкор, Данте Ванзер (Элиас Маноэл, 59'), Кэмерон Харпер (Serge Ngoma, 80'), Felipe Carballo (Эмиль Форсберг, 58') Предупреждения: Джон Толкин (32'), Эмиль Форсберг (69'), Стиан Грегерсен (70'), Карлос Коронел (70'), Шон Нилис (70'), Ноа Эйле (90') Удаление: Дилан Нилис (66')

    За 33 матча «Атланта» набрала 37 очков и находится на 12-й строчке в таблице Восточной конференции. «Нью-Йорк Ред Буллз» (47) идет на 7-м месте на Востоке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто окажется победителем в московском дерби?
  • «Динамо» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • «Манчестер Юнайтед» снова не выиграет?
  • «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • Ждем много голов
  • «Локомотив» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 6 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.70
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Алавес — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.74
  • Прогноз на матч Ницца — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Краснодар — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Фиорентина — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры