ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Войцех ЩенсныйЛучшее предложение. Щенсный, как панацея для «Барселоны» после травмы тер Штегена
  • 10:35
    • Медведев вышел в 4-й круг «Мастерса» в Шанхае
  • 09:09
    • «Атланта» обыграла «Нью-Йорк Ред Буллс», Миранчук забил гол
  • 08:22
    • Перейра нокаутировал Раунтри и защитил пояс в полутяжелом весе UFC
    Все новости спорта

    Анчелотти: «Реал» набрал очень важные три очка

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид Вильярреал
    Наставник «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе над «Вильярреалом» (2:0) в матче Примеры.

    Карло Анчелотти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карло Анчелотти

    «Сегодня мы играли с двумя опорниками, Вальверде и Камавингой. Они сыграли хорошо. Эдуардо не в лучших кондициях, потому что пропустил больше месяца и все еще не набрал лучшую форму. Он устал и попросил о замене. Но он прибавляет. То, что он вернулся, важно для нас.

    Мы сыграли организованно, с правильным отношением к делу. После гола мы достаточно хорошо контролировали игру, компактно оборонялись. Очень важные три очка. Матч мог стать крайне непростым, потому что соперник в хорошей форме, однако мы сумели добиться своего.

    Мы забили два гола дальними ударами, и это один из тех ресурсов, которыми мы обладаем. У нас есть футболисты с прекрасным ударом, такие как Винисиус, Беллингем, Мбаппе, Вальверде», — приводит слова Анчелотти Marca.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто окажется победителем в московском дерби?
  • «Динамо» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • Ждем много голов
  • «Локомотив» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Манчестер Юнайтед» снова не выиграет?
  • «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 6 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.70
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Алавес — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.74
  • Прогноз на матч Ницца — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Краснодар — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Фиорентина — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры