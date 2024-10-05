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    «Спартак» разгромил «Ростов» в матче РПЛ

    «Спартак» — «Ростов»: счет матча 3:0, обзор голов

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    «Спартак» всухую одолел «Ростов» (3:0) в матче 11-го тура российской Премьер-лиги.

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    В составе «красно-белых» дублем отметился нападающий Шамар Николсон, который забил свои голы на 34-й и 45+1-й минутах встречи.

    Еще один гол записал на свой счет полузащитник «Спартака» Наиль Умяров на 29-й минуте.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Спартак — Ростов 3:0
    Голы: : (9'), 1:0 Наиль Умяров (29'), 2:0 Шамар Николсон (34'), 3:0 Шамар Николсон (45+1') Спартак: Александр Максименко, Миэнти Абена, Олег Рябчук, Маркос Маркиньос, Даниил Денисов, Кристофер Мартинс Перейра, Наиль Умяров, Руслан Литвинов, Эсекьель Барко, Шамар Николсон, Манфред Угальде Ростов: Даниил Одоевский, Андрей Лангович, Умар Сако, Максим Осипенко, Илья Вахания, Родриго Саравия, Данил Глебов, Иван Комаров, Алексей Сутормин, Роналдо, Мохаммад Мохеби Предупреждения: Даниил Денисов (11'), Андрей Лангович (21'), Шамар Николсон (37'), Руслан Литвинов (74')

    После этого матча «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 19-ю очками в активе. «Ростов» — на 9-й позиции (12).

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