АПЛ. «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Кристал Пэлас», «Ман Сити» примет «Фулхэм», «Челси» сыграет с «Ноттингемом»

«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»
5 сентября, суббота, 14:30 мск
«Вест Хэм» — «Ипсвич»
5 сентября, суббота, 17:00 мск
«Лестер» — «Борнмут»
5 сентября, суббота, 17:00 мск
«Арсенал» — «Саутгемптон»
5 сентября, суббота, 17:00 мск
«Брентфорд» — «Вулверхэмптон»
5 сентября, суббота, 17:00 мск
«Манчестер Сити» — «Фулхэм»
5 сентября, суббота, 17:00 мск
«Эвертон» — «Ньюкасл»
5 сентября, суббота, 19:30 мск
«Челси» — «Ноттингем Форест»
6 сентября, воскресенье, 16:00 мск
«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»
6 сентября, воскресенье, 16:00 мск