ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    АПЛ. «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Кристал Пэлас», «Ман Сити» примет «Фулхэм», «Челси» сыграет с «Ноттингемом»

    Обзор матчей 7-го тура английской Премьер-лиги

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Арсенал Астон Вилла Борнмут Брайтон энд Хоув Альбион Брентфорд Вест Хэм Вулверхэмптон Ипсвич Кристал Пэлас Лестер Сити Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Ньюкасл Саутгемптон Тоттенхэм Фулхэм Челси Эвертон
    Вся лентаСамое главное
    Илкай ГюндоганАПЛ. «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Кристал Пэлас», «Ман Сити» примет «Фулхэм», «Челси» сыграет с «Ноттингемом» Джон КордобаРПЛ. «Зенит» примет «Оренбург», «Краснодар» сыграет с «Химками», «Динамо» и ЦСКА выявят сильнейшего в дерби Эрик Тен Хаг Пора и честь знать. Тен Хаг и еще девять тренеров АПЛ, которых нужно было увольнять раньше
  • 13:05
    • Гауфф вышла в финал турнира в Пекине
    Все новости спорта
    Илкай Гюндоган
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илкай Гюндоган
    Матч 7-го тура английской Премьер-лиги пройдут с 5 по 6 октября

    «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»

    5 сентября, суббота, 14:30 мск

    Календарь и таблица АПЛ

    «Вест Хэм» — «Ипсвич»

    5 сентября, суббота, 17:00 мск

    «Лестер» — «Борнмут»

    5 сентября, суббота, 17:00 мск

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Арсенал» — «Саутгемптон»

    5 сентября, суббота, 17:00 мск

    «Брентфорд» — «Вулверхэмптон»

    5 сентября, суббота, 17:00 мск

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    «Манчестер Сити» — «Фулхэм»

    5 сентября, суббота, 17:00 мск

    «Эвертон» — «Ньюкасл»

    5 сентября, суббота, 19:30 мск

  • Не сидится на пенсии. Щенсный и еще шесть игроков, которые решали возобновить карьеру
  • Звездные игроки, которые вернулись с заслуженного отдыха, чтобы продолжить свою игровую карьеру
  • 02/10/2024

    • «Челси» — «Ноттингем Форест»

    6 сентября, воскресенье, 16:00 мск

    «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»

    6 сентября, воскресенье, 16:00 мск

  • Пора и честь знать. Тен Хаг и еще девять тренеров АПЛ, которых нужно было увольнять раньше
  • Наставник «МЮ» не первый и не последний тренер в Премьер-лиге, кто засиделся на своем посту дольше, чем следовало бы
  • Вчера

    • «Брайтон» — «Тоттенхэм»

    6 сентября, воскресенье, 18:30 мск

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.51
  • Экспресс дня 5 октября
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Зенит — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Перейра — Раунтри
  • Бои
  • Завтра в 07:25
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ренн — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры