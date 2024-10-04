ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Душан ВлаховичУспех «Арсенала» и «Юве», фиаско «Реала» и «Баварии»: Итоги 2-го тура Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Серхио Рамос может продолжить карьеру в «Ювентусе»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Трансферы Ювентус Серия A Футбол Италии
    Туринский «Ювентус» рассматривает кандидатуру легендарного защитника Серхио Рамоса.

    Серхио Рамос
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Серхио Рамос

    Сейчас 38-летний испанец находится в статусе свободного агента после ухода летом 2024 года из «Севильи».

    По данным Tuttosport, «Ювентус» рассматривает кандидатуру Серхио Рамоса в качестве замены защитнику Глейсону Бремеру, который порвал крестообразную связку колена и выбыл до конца сезона.

  • Не сидится на пенсии. Щенсный и еще шесть игроков, которые решали возобновить карьеру
  • Звездные игроки, которые вернулись с заслуженного отдыха, чтобы продолжить свою игровую карьеру
  • 02/10/2024

    • В прошлом сезоне за «Севилью» Серхио Рамос сыграл 37 матчей, забил 7 мячей и сделал одну результативную передачу. Также он выступал за мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Наполи» и «Комо» забьют друг другу
  • «Наполи» — «Комо». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Медведев наконец-то возьмет реванш у Сейбота-Уайлда?
  • Сейбот-Уайлд — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Нью-Джерси» сможет открыть сезон победой?
  • «Баффало» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.57
  • Экспресс дня 4 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Наполи — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сейбот-Уайлд — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Баффало — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Леганес — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Гаджиев — Гафоров
  • Бои
  • Сегодня в 23:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Зенит — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры