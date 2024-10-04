Серхио Рамос может продолжить карьеру в «Ювентусе»

Туринскийрассматривает кандидатуру легендарного защитника

Сейчас 38-летний испанец находится в статусе свободного агента после ухода летом 2024 года из «Севильи».

По данным Tuttosport, «Ювентус» рассматривает кандидатуру Серхио Рамоса в качестве замены защитнику Глейсону Бремеру, который порвал крестообразную связку колена и выбыл до конца сезона.

В прошлом сезоне за «Севилью» Серхио Рамос сыграл 37 матчей, забил 7 мячей и сделал одну результативную передачу. Также он выступал за мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен».