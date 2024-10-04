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    Источник: «Барселона» попытается подписать Холанна следующим летом

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    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн может перейти в «Барселону». Об этом сообщает Sport.es.

    Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити»
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    Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити»

    Стало известно, что руководство «Барселоны» поборется за форварда «горожан» летом 2025-го года. Боссы «сине-гранатовых» считают Холанна приоритетной трансферной целью.

    В «Барселоне» понимают, что нужно будет заплатить крайне высокую сумму за переход нападающего. Действующий контракт Холанна с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027-го года.

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