Источник: «Барселона» попытается подписать Холанна следующим летом

Нападающийможет перейти в. Об этом сообщает Sport.es

Стало известно, что руководство «Барселоны» поборется за форварда «горожан» летом 2025-го года. Боссы «сине-гранатовых» считают Холанна приоритетной трансферной целью.

В «Барселоне» понимают, что нужно будет заплатить крайне высокую сумму за переход нападающего. Действующий контракт Холанна с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027-го года.

В нынешнем сезоне нападающий провел за «горожан» 8 матчей во всех турнирах и забил 11 голов.