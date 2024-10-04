Источник: «Барселона» попытается подписать Холанна следующим летом

Эрлинг Холанн — нападающий «Манчестер Сити» Фото: globallookpress.com
Стало известно, что руководство «Барселоны» поборется за форварда «горожан» летом 2025-го года. Боссы «сине-гранатовых» считают Холанна приоритетной трансферной целью.
В «Барселоне» понимают, что нужно будет заплатить крайне высокую сумму за переход нападающего. Действующий контракт Холанна с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027-го года.
В нынешнем сезоне нападающий провел за «горожан» 8 матчей во всех турнирах и забил 11 голов.