«Шахтер» — «Аталанта»: счет матча 0:3, обзор голов

Адемола Лукман («Аталанта») Фото: globallookpress.com
Авторами забитых мячей стали Берат Джимсити, Адемола Лукман и Рауль Белланова.
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Шахтёр Д — Аталанта 0:3
Голы: 0:1 Берат Джимсити (21'), 0:2 Адемола Лукман (44'), 0:3 Рауль Белланова (48') Шахтёр Д: Дмитрий Ризнык, Валерий Бондарь, Алаа Грам (Ефим Конопля, 46'), Николай Матвиенко, Дмитрий Игоревич Крыськив, Тарас Степаненко (Артем Бондаренко, 63'), Педриньо, Георгий Судаков, Александр Зубков (Newertton Martins da Silva, 75'), Эгиналдо (Лассина Траоре, 63'), Marlon Gomes Claudino Аталанта: Эдерсон, Марко Карнесекки, Давиде Дзаппакоста, Рауль Белланова (Хуан Куадрадо, 75'), Зеад Колашинац, Берат Джимсити (Марио Пашалич, 46'), Одилон Коссуну (Бен Годфри, 83'), Шарль Де Кетеларе (Николо Дзаньоло, 60'), Лазар Самарджич, Мартен де Рон, Адемола Лукман (Матео Ретеги, 60') Предупреждения: Алаа Грам (20'), Николо Дзаньоло (78'), Gian Piero Gasperini (78'), Эдерсон (84')
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Аталанта» с 4 баллами поднялась на седьмое место в турнирной таблице. «Шахтер» с 1 очком идет 25-м.