Хаби Алонсо: Немного не хватило физики, но я доволен итогом

Наставник «Байера»подвел итоги матча с «Миланом» (1:0) в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра состоялась 1 октября в Леверкузене.

«Мы очень хорошо провели первые 60 минут матча. В концовке сказалась усталость после игры в бундеслиге, которую мы провели в субботу, но команда показала характер и удержала победу. В Лиге чемпионов нужно уметь биться и страдать, демонстрировать командный дух.

Эта победа — важный шаг для нас. Да, нам немного не хватило физики, но я доволен итогом», — приводит официальный сайт УЕФА слова Алонсо.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

«Байер» идет 3-м в таблице Лиги чемпионов, набрав 6 очков в двух встречах.