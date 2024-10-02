«Астон Вилла» — «Бавария»: счет матча 1:0, обзор гола

«Астон Вилла» Фото: globallookpress.com
Автором единственного гола стал форвард английской команды Джон Дуран.
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Астон Вилла — Бавария 1:0
Гол: 1:0 Джон Дуран (79') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Диего Карлос, Пау Торрес, Лука Динь, Амаду Онана (Росс Баркли, 60'), Юри Тилеманс, Джейкоб Рэмси (Леон Бэйли, 27'), Морган Роджерс, Олли Уоткинс (Джон Дуран, 70'), Jaden Philogene Бавария: Мануэль Нойер, Деотшанкюль Юпамекано, Ким Мин Джэ (Леон Горецка, 86'), Йозуа Киммих, Майкл Олисе (Лерой Зане, 66'), Александар Павлович (Жоау Палинья, 76'), Конрад Лаймер (Матис Тель, 86'), Альфонсо Дэвис, Гарри Кейн, Серж Гнабри, Кингсли Коман (Джамал Мусиала, 46') Предупреждения: Деотшанкюль Юпамекано (21'), Серж Гнабри (66'), Ян Матсен (90 + 1'), Диего Карлос (90 + 4'), Джон Дуран (90 + 5')
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Астон Вилла» с 6 очками вышла на шестое место в таблице. «Бавария» с 3 пунктами идет 14-й.
В следующем туре «Астон Вилла» 22 октября примет «Болонью», а «Бавария» днем позже сыграет на выезде с «Барселоной».