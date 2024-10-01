«Пари НН» — ЦСКА: счет матча 0:2, обзор голов

Голы в составе армейцев забивали Кристиян Бистрович на 49-й минуте и Кирилл Глебов на 61-й минуте.
Отметим также дебют Миралема Пьянича, который вышел на замену на 85-й минуте.
Футбол. Россия. Кубок. Группа C
Пари НН — ЦСКА 0:2
Голы: 0:1 Кристиян Бистрович (49'), 0:2 Кирилл Глебов (61') Пари НН: Вадим Лукьянов, Максим Шнапцев, Станислав Магкеев, Александр Мухин, Никита Ермаков, Николай Калинский, Владислав Карапузов, Зе Турбо, Varganov A., Karic S., Vedernikov D. ЦСКА: Владислав Тороп, Виллиан Роша, Мойзес, Илья Агапов, Матвей Лукин, Саша Зделар, Кристиян Бистрович, Кирилл Глебов, Адольфо Гайч, Тамерлан Мусаев, Koita S. Предупреждения: Зе Турбо (26'), Адольфо Гайч (28')
ЦСКА с 11 очками возглавил группу С. «Пари НН» лишился шансов пройти дальше, у команды всего одно очко.