ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    РодриФерзь Гвардиолы. Насколько сильно «Ман Сити» будет не хватать Родри в этом сезоне?
    Все новости спорта

    Галактионов: Каждая игра — это отдельная история, которую надо выигрывать

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Локомотив Оренбург
    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о матче против «Оренбурга» (2:1) в Кубке России.

    Михаил Галактионов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михаил Галактионов

    «С одной стороны, территориальное преимущество было и в первом тайме, и почти весь второй. Ляп, который мы допустили, потеря мяча и контратака соперника — это повод поговорить с командой, окунуться в детали и дальше таких моментов не допускать. Ребята получили игровую практику, старались и выполняли тот объем и самоотдачу, которые требовалось. Мы им благодарны за это.

    Остроты не хватало в атаке, начало второго тайма было агрессивным, мы забили, могли еще. Был бы счет 3:0, было бы проще. Этот небольшой ляп мы допустили и дали сопернику немного вернуться в игру, хотя не следовало этого делать. Последний домашний матч в группе важен, безусловно, мы победили. Мы очень благодарны болельщикам за импульс, который они дают команде, он толкает нас вперед.

    Выиграть шестой матч? Конечно. Каждая игра — это отдельная история, к которой мы готовимся и которую надо выигрывать и развивать свои принципы игры», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

    «Локомотив» с 15 очками лидирует в группе B и уже обеспечил себе выход в плей-офф. «Оренбург» замыкает квартет.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Динамо» уступит спартаковцам?
  • «Динамо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • «Бавария» уверенно расправится с «вилланами»
  • «Астон Вилла» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • Сумеет ли Дзюба огорчить «Зенит»?
  • «Зенит» — «Акрон». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.00
  • Экспресс дня 2 октября
  • Завтра в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Зенит — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лилль — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Болонья
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Бенфика — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Ак Барс — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры