Галактионов: Каждая игра — это отдельная история, которую надо выигрывать

Главный тренервысказался о матче против(2:1) в Кубке России.

«С одной стороны, территориальное преимущество было и в первом тайме, и почти весь второй. Ляп, который мы допустили, потеря мяча и контратака соперника — это повод поговорить с командой, окунуться в детали и дальше таких моментов не допускать. Ребята получили игровую практику, старались и выполняли тот объем и самоотдачу, которые требовалось. Мы им благодарны за это.

Остроты не хватало в атаке, начало второго тайма было агрессивным, мы забили, могли еще. Был бы счет 3:0, было бы проще. Этот небольшой ляп мы допустили и дали сопернику немного вернуться в игру, хотя не следовало этого делать. Последний домашний матч в группе важен, безусловно, мы победили. Мы очень благодарны болельщикам за импульс, который они дают команде, он толкает нас вперед.

Выиграть шестой матч? Конечно. Каждая игра — это отдельная история, к которой мы готовимся и которую надо выигрывать и развивать свои принципы игры», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

«Локомотив» с 15 очками лидирует в группе B и уже обеспечил себе выход в плей-офф. «Оренбург» замыкает квартет.