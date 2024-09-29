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    «СКА-Хабаровск» одолел «Тюмень» в матче Первой лиги

    «СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «СКА-Хабаровск» на своем поле одержал победу над «Тюменью» (2:1) в матче 12-го тура российской Первой лиги.

    «СКА-Хабаровск»
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    «СКА-Хабаровск»

    В составе хабаровской команды голы забили Камран Алиев на 38-й минуте и Артём Симонян на 44-й минуте.

    У «Тюмени» единственный гол записал на свой счет Давид Шавлохов на 88-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    СКА-Хабаровск — Тюмень 2:1
    Голы: 1:0 Камран Алиев (38'), 2:0 Артем Симонян (44'), 2:1 Давид Шавлохов (88') СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Роман Емельянов, Николай Покидышев, Николай Поярков, Юрий Журавлёв, Рамазан Гаджимурадов, Артем Симонян, Камран Алиев, Альбек Гонгапшев, Bykov A., Pershin N. Тюмень: Евгений Гошев, Александр Бем, Максим Храмцов, Давид Шавлохов, Михаил Сухорученко, Данил Клёнкин, Артём Кулишев, Александр Коротаев, Андрей Савинов, Kenfak O., Poroykov S. Предупреждения: Роман Емельянов (18'), Pershin N. (44'), (75'), Денис Талалай (82'), Максим Храмцов (86'), Юрий Бавин (90+2'), Ислам Имамов (90+5') Удаление: Николай Поярков (51')

    После этого матча «СКА-Хабаровск» занимает 10-е место в таблице Первой лиги с 15-ю очками в активе. «Тюмень» — на последней 18-й позиции (5).

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