В «Пари НН» объяснили, почему к ним не перешел Черышев

Генеральный директор «Пари НН»подтвердил, что клуб действительно интересовался полузащитникомэтим летом, но переговоры не увенчались успехом.

«Этим занимался спортивный блок. Лично у меня общения с Денисом не было. Но мы действительно смотрели на него, оценивали и мысленно встраивали в клуб. Но аналитика первична, поэтому до конкретики не дошло», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

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26 сентября 33-летний футболист заключил на год контракт с греческим «Панионисом», выступающий во втором дивизионе.

Ранее он с 2022 по 2024 год играл за итальянскую «Венецию», а летом получил статус свободного агента. Также в его активе выступления за «Реал», «Севилью», «Валенсию» и «Вильярреал». В составе сборной России Черышев провел 33 матча и забил 12 мячей.