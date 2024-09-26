Клубный чемпионат мира может оказаться под угрозой срыва

Международная федерация футбола () столкнулась с большими проблемами во время подготовки к проведению

По информации La Gazzetta dello Sport, ФИФА до сих пор не получила ни одной заявки на приобретение телевизионных прав на трансляцию матчей клубного ЧМ.

В организации до сих пор нет четкого понимания, в каких городах пройдут матчи. Кроме того, есть серьезные проблемы с поиском спонсоров.

Источник утверждает, что некоторые клубы выступают против проведения клубного чемпионата мира.

Все эти факторы ставят под угрозу проведение турнира.

Клубный чемпионат мира с участием сразу 32 команд должен пройти с 15 июня по 13 июля 2025 года в США.

Напомним, защитник сборной Испании и мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль ранее заявил, что футболисты могут устроить забастовку из-за чересчур плотного календаря.