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    Клубный чемпионат мира может оказаться под угрозой срыва

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    Международная федерация футбола (ФИФА) столкнулась с большими проблемами во время подготовки к проведению клубного чемпионата мира.

    Джанни Инфантино — президент ФИФА
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    Джанни Инфантино — президент ФИФА

    По информации La Gazzetta dello Sport, ФИФА до сих пор не получила ни одной заявки на приобретение телевизионных прав на трансляцию матчей клубного ЧМ.

    В организации до сих пор нет четкого понимания, в каких городах пройдут матчи. Кроме того, есть серьезные проблемы с поиском спонсоров.

    Источник утверждает, что некоторые клубы выступают против проведения клубного чемпионата мира.

    Все эти факторы ставят под угрозу проведение турнира.

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