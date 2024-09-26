«Тоттенхэм» на своем поле сыграет с «Карабахом» в рамках первого тура общего этапа Лиги Европы. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» занял пятое место в прошлом сезоне АПЛ, что дало ему право напрямую выйти в общий этап Лиги Европы. Последний раз лондонский клуб принимал участие в этом турнире в сезоне 2020/2021, завершив выступление на стадии 1/8 финала.

На старте новой кампании АПЛ «Тоттенхэм» показывает нестабильные результаты. После пяти туров подопечные Энджа Постекоглу занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков. Лондонцы одержали две победы, один раз сыграли вничью и дважды уступили.

В крайнем туре АПЛ «Тоттенхэм» в волевом стиле обыграл дома «Брентфорд» (3:1), а до этого минимально уступил в дерби «Арсеналу» (0:1). Между этими матчами «шпоры» пробились в 1/8 финала Кубка английской лиги, одержав победу над «Ковентри Сити» (2:1).

«Карабах»

«Карабах» начал свой еврокубковый путь с квалификации Лиги Чемпионов. Азербайджанский клуб выбил из турнира «Линкольн» и «Лудогорец», но уступил в раунде плей-офф загребскому «Динамо» и опустился в Лигу Европы.

Команда из города Агдам выступала в этом турнире и в прошлом сезоне, дойдя до стадии 1/8 финала. «Карабах» был близок к выходу в четвертьфинал, но все же уступил «Байеру» в драматичном противостоянии.

«Карабах» является действующим чемпионом Азербайджана. Новую кампанию команда также начала уверенно, заняв первую строчку после 6-ти сыгранных матчей (5 побед и одно поражение). В крайнем туре чемпионата «Карабах» разгромил дома «Нефтчи» (4:0), одержав третью победу кряду.

Личные встречи

Команды дважды встречались между собой на групповом этапе Лиги Европы сезона 2015/2016. В обоих матчах победу отпраздновал «Тоттенхэм» — 3:1 дома и 1:0 в гостях.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Карабах» с коэффициентом 1.99.