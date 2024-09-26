«Тоттенхэм» сыграет на своем поле против азербайджанского «Карабаха» в первом туре общего этапа Лиги Европы. Матч пройдет 26 сентября в Риме, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Карабах», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тоттенхэм»

Путь в турнире: «Тоттенхэм» попал сразу в основную часть Лиги Европы.

Последние матчи: в прошлую субботу «Тоттенхэм» выиграл на своем поле у «Брентфорда» в рамках АПЛ — 3:1.

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Перед этим «шпоры» одержали выездную победу над «Ковентри» (2:1) и вышли в следующий раунд Кубка английской лиги.

Не сыграют: ближайший матч точно пропустил бразильский нападающий Ришарлисон.

Состояние команды: несмотря на победы в недавних матчах, «Тоттенхэм» пока не впечатляет на старте сезона.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Достаточно заглянуть в турнирную таблицу АПЛ — команда Энджа Постекоглу занимает всего лишь десятое место. Ну и до сих пор «Тоттенхэм» обыгрывал в лучшем случае середняков. В матчах против «Ньюкасла» и «Арсенал» «шпоры» хоть и не выглядели мальчиками для битья, но все равно проиграли.

«Карабах»

Путь в турнире: «Карабах» оказался в общем этапе Лиги Европы после того, как не смог пройти квалификацию в Лиге чемпионов. Азербайджанский клуб уступил в решающем раунде отбора загребскому «Динамо».

Последние матчи: в прошлую пятницу «Карабах» разгромил на своем поле «Нефтчи» — 4:0.

Команда Курбана Курбанова выиграла пять из шести первых матчей и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Азербайджана.

Не сыграют: Курбанов сможет рассчитывать на всех основных футболистов.

Состояние команды: «Карабах» здорово провел недавние матчи на внутренней арене, но в контексте предстоящей встречи с «Тоттенхэмом» на этом вряд ли стои делать акцент. В Лондоне лучший клуб Азербайджана ждет совершенно другой уровень сопротивления.

О перспективах «Карабаха» в Лиге Европы можно хотя бы частично судить по матчам с загребским «Динамо». Команда Курбанова проиграла хорватам с общим счетом 0:5 — 0:3 в гостях и 0:2 дома.

Статистика для ставок

«Тоттенхэм» не смог забить только в одном из шести матчей текущего сезона

«Тоттенхэм» забил семь мячей в трех предыдущих матчах на своем поле

«Карабах» проиграл три из шести последних матчей во всех турнирах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 1.15, ничью букмекеры предлагают за 7.80, а победу «Карабаха» — за 17.25.

Прогноз: вполне вероятно, что «Тоттенхэм» начнет путь в Лиге Европы с разгромной победы. При желании хозяева могут спокойно забить три-четыре мяча. Здесь действительно большая разница в классе.

Рекомендуемая ставка: победа «Тоттенхэма» + тотал больше 3,5 за 1.99.

Прогноз: скорее всего, футболисты «Карабаха» с первых минут почувствуют силу соперника. В этом матче будет в том числе и быстрый гол.

Ставка: тотал «Тоттенхэма» в первом тайме больше 1,5 за 2.44.