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    Сможет ли «Тоттенхэм» разгромить «Карабах»?

    Тоттенхэм — Карабах: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Карабах»
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    Сон Хын Мин
    «Тоттенхэм» сыграет на своем поле против азербайджанского «Карабаха» в первом туре общего этапа Лиги Европы. Матч пройдет 26 сентября в Риме, начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Карабах», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 26 Сентября 2024 года

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •  Тоттенхэм 22:00 Карабах

    Карабах

  • Агдам
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    «Тоттенхэм»

    Путь в турнире: «Тоттенхэм» попал сразу в основную часть Лиги Европы.

    Последние матчи: в прошлую субботу «Тоттенхэм» выиграл на своем поле у «Брентфорда» в рамках АПЛ — 3:1.

    Тоттенхэм — Карабах: коэффициенты букмекеров

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    Перед этим «шпоры» одержали выездную победу над «Ковентри» (2:1) и вышли в следующий раунд Кубка английской лиги.

    Не сыграют: ближайший матч точно пропустил бразильский нападающий Ришарлисон.

    Состояние команды: несмотря на победы в недавних матчах, «Тоттенхэм» пока не впечатляет на старте сезона.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Достаточно заглянуть в турнирную таблицу АПЛ — команда Энджа Постекоглу занимает всего лишь десятое место. Ну и до сих пор «Тоттенхэм» обыгрывал в лучшем случае середняков. В матчах против «Ньюкасла» и «Арсенал» «шпоры» хоть и не выглядели мальчиками для битья, но все равно проиграли.

    «Карабах»

    Путь в турнире: «Карабах» оказался в общем этапе Лиги Европы после того, как не смог пройти квалификацию в Лиге чемпионов. Азербайджанский клуб уступил в решающем раунде отбора загребскому «Динамо».

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    • Последние матчи: в прошлую пятницу «Карабах» разгромил на своем поле «Нефтчи» — 4:0.

    Команда Курбана Курбанова выиграла пять из шести первых матчей и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Азербайджана.

    Не сыграют: Курбанов сможет рассчитывать на всех основных футболистов.

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    Состояние команды: «Карабах» здорово провел недавние матчи на внутренней арене, но в контексте предстоящей встречи с «Тоттенхэмом» на этом вряд ли стои делать акцент. В Лондоне лучший клуб Азербайджана ждет совершенно другой уровень сопротивления.

    О перспективах «Карабаха» в Лиге Европы можно хотя бы частично судить по матчам с загребским «Динамо». Команда Курбанова проиграла хорватам с общим счетом 0:5 — 0:3 в гостях и 0:2 дома.

    Статистика для ставок

    • «Тоттенхэм» не смог забить только в одном из шести матчей текущего сезона

    • «Тоттенхэм» забил семь мячей в трех предыдущих матчах на своем поле

    • «Карабах» проиграл три из шести последних матчей во всех турнирах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 1.15, ничью букмекеры предлагают за 7.80, а победу «Карабаха» — за 17.25.

    Прогноз: вполне вероятно, что «Тоттенхэм» начнет путь в Лиге Европы с разгромной победы. При желании хозяева могут спокойно забить три-четыре мяча. Здесь действительно большая разница в классе.

    Рекомендуемая ставка: победа «Тоттенхэма» + тотал больше 3,5 за 1.99.

    Прогноз: скорее всего, футболисты «Карабаха» с первых минут почувствуют силу соперника. В этом матче будет в том числе и быстрый гол.

    Ставка: тотал «Тоттенхэма» в первом тайме больше 1,5 за 2.44.

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