Тоттенхэм
Карабах
«Тоттенхэм»
Путь в турнире: «Тоттенхэм» попал сразу в основную часть Лиги Европы.
Последние матчи: в прошлую субботу «Тоттенхэм» выиграл на своем поле у «Брентфорда» в рамках АПЛ — 3:1.
Тоттенхэм — Карабах: коэффициенты букмекеров
Перед этим «шпоры» одержали выездную победу над «Ковентри» (2:1) и вышли в следующий раунд Кубка английской лиги.
Не сыграют: ближайший матч точно пропустил бразильский нападающий Ришарлисон.
Состояние команды: несмотря на победы в недавних матчах, «Тоттенхэм» пока не впечатляет на старте сезона.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Достаточно заглянуть в турнирную таблицу АПЛ — команда Энджа Постекоглу занимает всего лишь десятое место. Ну и до сих пор «Тоттенхэм» обыгрывал в лучшем случае середняков. В матчах против «Ньюкасла» и «Арсенал» «шпоры» хоть и не выглядели мальчиками для битья, но все равно проиграли.
«Карабах»
Путь в турнире: «Карабах» оказался в общем этапе Лиги Европы после того, как не смог пройти квалификацию в Лиге чемпионов. Азербайджанский клуб уступил в решающем раунде отбора загребскому «Динамо».
Последние матчи: в прошлую пятницу «Карабах» разгромил на своем поле «Нефтчи» — 4:0.
Команда Курбана Курбанова выиграла пять из шести первых матчей и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Азербайджана.
Не сыграют: Курбанов сможет рассчитывать на всех основных футболистов.
Состояние команды: «Карабах» здорово провел недавние матчи на внутренней арене, но в контексте предстоящей встречи с «Тоттенхэмом» на этом вряд ли стои делать акцент. В Лондоне лучший клуб Азербайджана ждет совершенно другой уровень сопротивления.
О перспективах «Карабаха» в Лиге Европы можно хотя бы частично судить по матчам с загребским «Динамо». Команда Курбанова проиграла хорватам с общим счетом 0:5 — 0:3 в гостях и 0:2 дома.
Статистика для ставок
- «Тоттенхэм» не смог забить только в одном из шести матчей текущего сезона
- «Тоттенхэм» забил семь мячей в трех предыдущих матчах на своем поле
- «Карабах» проиграл три из шести последних матчей во всех турнирах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 1.15, ничью букмекеры предлагают за 7.80, а победу «Карабаха» — за 17.25.
Прогноз: вполне вероятно, что «Тоттенхэм» начнет путь в Лиге Европы с разгромной победы. При желании хозяева могут спокойно забить три-четыре мяча. Здесь действительно большая разница в классе.
- 2.35Манчестер Юнайтед — Твенте: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.78Арсенал — Болтон: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.90Барселона — Хетафе: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа «Тоттенхэма» + тотал больше 3,5 за 1.99.
Прогноз: скорее всего, футболисты «Карабаха» с первых минут почувствуют силу соперника. В этом матче будет в том числе и быстрый гол.
Ставка: тотал «Тоттенхэма» в первом тайме больше 1,5 за 2.44.