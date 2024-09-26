Ньямси: Попасть в основную сборную Франции практически нереально

Защитниквысказался о перспективах попадания в сборную, выступая за «железнодорожников».

«Попасть в основную сборную Франции практически нереально. У нас не смотрят чемпионат России. Если ты хочешь выступать за национальную команду, то должен постоянно играть в Лиге чемпионов, на самом высоком уровне. При этом у меня есть вариант со сборной Камеруна. Посмотрим.

Могу стать партнером по национальной команде динамовца Муми Нгамале? Да. Кстати, он живет рядом со мной, общаемся с ним иногда», — приводит слова Ньямси «Российская газета».

Напомним, что защитник присоединился к «Локомотиву» в начале этого года. Ньямси провел за московскую команду 9 матчей в рамках РПЛ сезона 2024/2025 и забил 3 гола.