Доннарумма хочет продлить контракт с «ПСЖ»

не планирует покидать

В ближайшее время Доннарумма может подписать новый контракт с «ПСЖ». Об этом сообщил агент итальянского вратаря Энцо Райола.

«Он может стать легендой "ПСЖ". Мы уже ведем переговоры о новом контракте.

Со своей стороны можем сказать, что мы хотим остаться здесь», — сказал Райола, слова которого приводит Tuttosport.

Действующее соглашение Доннаруммы с «ПСЖ» рассчитано до июня 2026 года.

Доннарумма перешел в «ПСЖ» летом 2021 года на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Миланом».