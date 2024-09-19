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    Кафанов: У Сафонова есть шанс остаться в основе «ПСЖ», даже когда выздоровеет Доннарумма

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    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о дебюте голкипера Матвея Сафонова в составе «Пари Сен-Жермен».

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    Сафонов принял участие в матче общего этапа Лиги чемпионов против «Жироны», в котором «ПСЖ» одержал победу со счетом 1:0.

    «Этого дебюта мы все ждали с того самого момента, как Матвея пригласили в "ПСЖ". Наконец-то он состоялся!

    Надо сказать, что Сафонов провел хороший матч, несмотря на то, что долго не играл.

    Что касается Доннаруммы, то вчерашний матч даст уверенности Матвею — все в его руках. Думаю, когда итальянец выздоровеет, а Сафонов будет показывать хороший уровень, то место в основе "ПСЖ" будет за нашим вратарем.

    Матвей в своей карьере никогда не был вторым номером, и теперь он будет делать все, чтобы не отдать это место Доннарумме.

    Конечно, много будет зависеть от тренеров, которые после выздоровления итальянца вернут его в основной состав, но Сафонов сделает все, чтобы это случилось как можно позже.

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    • Доннарумма — очень сильный вратарь, у которого огромный опыт международных игр за клуб и сборную. Именно на таком уровне вчера и дебютировал Матвей.

    Сильных качеств у итальянца много, но все, что касается игры ногами и подстраховки защитников, то в этих компонентах Матвей сильнее своего визави», — приводит слова Кафанова Sport24.

    Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» перед началом текущего сезона. Парижский клуб заплатил за российского вратаря 20 миллионов евро.

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