Кафанов: У Сафонова есть шанс остаться в основе «ПСЖ», даже когда выздоровеет Доннарумма

Тренер вратарей сборной Россиивысказался о дебюте голкиперав составе

Сафонов принял участие в матче общего этапа Лиги чемпионов против «Жироны», в котором «ПСЖ» одержал победу со счетом 1:0.

«Этого дебюта мы все ждали с того самого момента, как Матвея пригласили в "ПСЖ". Наконец-то он состоялся!

Надо сказать, что Сафонов провел хороший матч, несмотря на то, что долго не играл.

Что касается Доннаруммы, то вчерашний матч даст уверенности Матвею — все в его руках. Думаю, когда итальянец выздоровеет, а Сафонов будет показывать хороший уровень, то место в основе "ПСЖ" будет за нашим вратарем.

Матвей в своей карьере никогда не был вторым номером, и теперь он будет делать все, чтобы не отдать это место Доннарумме.

Конечно, много будет зависеть от тренеров, которые после выздоровления итальянца вернут его в основной состав, но Сафонов сделает все, чтобы это случилось как можно позже.

Доннарумма — очень сильный вратарь, у которого огромный опыт международных игр за клуб и сборную. Именно на таком уровне вчера и дебютировал Матвей.

Сильных качеств у итальянца много, но все, что касается игры ногами и подстраховки защитников, то в этих компонентах Матвей сильнее своего визави», — приводит слова Кафанова Sport24.

Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» перед началом текущего сезона. Парижский клуб заплатил за российского вратаря 20 миллионов евро.