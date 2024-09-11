Карпин: У Сафонова после перехода в «ПСЖ» поменялось видение тренировочного процесса

Главный тренер сборной Россиирассказал, как изменился вратарьпосле перехода в

«Пока прошло мало времени, но из того, что меня впечатлило — я наконец-то увидел его в тренажерном зале!

Для меня очевидно, что после перехода в такой большой клуб как "ПСЖ" у Матвея совершенно поменялось видение тренировочного процесса и самодисциплины.

Он сам чувствует, что ему нужно работать над собой, чтобы выиграть конкуренцию у Джанлуиджи Доннаруммы. Это слова Матвея», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» перед началом текущего сезона. На данный момент он не провел ни одного официального матча за парижский клуб.