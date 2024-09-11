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    Карпин: У Сафонова после перехода в «ПСЖ» поменялось видение тренировочного процесса

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как изменился вратарь Матвей Сафонов после перехода в «Пари Сен-Жермен».

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Пока прошло мало времени, но из того, что меня впечатлило — я наконец-то увидел его в тренажерном зале!

    Для меня очевидно, что после перехода в такой большой клуб как "ПСЖ" у Матвея совершенно поменялось видение тренировочного процесса и самодисциплины.

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    • Он сам чувствует, что ему нужно работать над собой, чтобы выиграть конкуренцию у Джанлуиджи Доннаруммы. Это слова Матвея», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

    Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» перед началом текущего сезона. На данный момент он не провел ни одного официального матча за парижский клуб.

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