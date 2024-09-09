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    Кафанов объяснил, в чем Сафонов сильнее Доннаруммы

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    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает, что Матвей Сафонов превосходит основного голкипера «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумму в некоторых аспектах игры.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Матвей будет лучше исполнять роль последнего защитника, когда будут передачи за спины игрокам обороны.

    В остальном ему нужно догонять. У Доннаруммы, по словам Матвея, очень много сильных качеств.

    Это сильный вратарь, у которого большой опыт игр в чемпионатах Италии и Франции и в матчах за национальную сборную», — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».

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    • Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» перед началом текущего сезона. На данный момент он не провел ни одного официального матча за парижский клуб.

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