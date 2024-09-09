Кафанов объяснил, в чем Сафонов сильнее Доннаруммы

Тренер вратарей сборной Россиисчитает, чтопревосходит основного голкипера «Пари Сен-Жермен»в некоторых аспектах игры.

«Матвей будет лучше исполнять роль последнего защитника, когда будут передачи за спины игрокам обороны.

В остальном ему нужно догонять. У Доннаруммы, по словам Матвея, очень много сильных качеств.

Это сильный вратарь, у которого большой опыт игр в чемпионатах Италии и Франции и в матчах за национальную сборную», — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».

Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» перед началом текущего сезона. На данный момент он не провел ни одного официального матча за парижский клуб.