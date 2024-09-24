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    Ла Лига. «Барселона» лидирует, «Реал» не отстаёт

    Итоги 6-го тура чемпионата Испании по футболу

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    «Вильярреал» — «Барселона»
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    «Вильярреал» — «Барселона»
    Шестую победу подряд в сезоне одержала «Барселона», «Реал» вернулся на второе место Ла Лиги. В группе лидеров «Атлетик» и «Атлетико». Чем запомнился 6 тур Примеры, разбираемся вместе.

    Изменения в турнирной таблице

    По итогам матчей 6-го тура на второе место в испанском чемпионате поднялся «Реал». «Атлетик» из Бильбао также улучшил положение в турнире, подняшись на 7 строчек, расположившись на 3 месте в Ла Лиге.

    Вниз опустились «Атлетико» (со 2 на 4 место) и «Вильярреал» ( с 4 на 6 место). Вверх по турнирной таблице поднялись «Мальорка» (с 6 на 5), «Алавес» (с 8 на 7), «Осасуна» (с 12 на 8), «Бетис» (с 13 на 11), «Леганес» (с 14 на 15).

    Скатились в чемпионате Испании 5 клубов: «Сельта» (с 5 на 9), «Райо Вальекано» (с 7 на 10), «Жирона» (с 9 на 12), «Эспаньол» (с 11 на 13), «Севилья» (с 14 на 15).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Изменения коснулись и зоны вылета — «Валенсия» 20-й строчки поднялась на 19, «летучие мыши» обошли в испанском первенстве «Лас-Пальмас».

    Лидерство каталонцев

    «Барселона» уверенно возглавяет испанское первенство: в 6 матчах «сине-гранатовые» одержали 6 побед. В минувшем туре каталонцы выиграли у «Вильярреала» (5:1), игра прошла на выезде.

    В составе «Барсы» результативными действиями отметились Роберт Левандовски и Рафинья — оба оформили по дублю. Ещё один мяч на свой счёт записал Пабло Торре.

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    • Ранее «сине-гранатовые» выиграли у «Жироны» (4:1), «Вальядолида» (7:0), «Райо Вальекано» (2:1), «Атлетика» (2:1) и «Валенсии» (2:1).

    Старания галактикос

    Если у «Барселоны» в активе уже есть 18 очков, то «Реал» набрал лишь 14 пунктов. В минувшем туре Ла Лиги королевский клуб одержал в матче против «Эспаньола» (4:1).

    Винисиус
    globallookpress.com

    Галактикос одержали победу благодаря голам в исполнении Даниэля Карвахаля, Родриго, Винисиуса и Мбаппе.

    Топ-4

    В группу лидеров ворвался «Атлетик». В 6 туре испанского первенства клуб из Бильбао переиграл «Сельту» (3:1). В итоге баски аккумулировали 13 пунктов и поднялись на третью строчку турнира.

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    • Потерял несколько позиции «Атлетико» из Мадрида, «матрасники» смогли уйти от поражения в матче против «Райо Вальекано» (1:1). Таким образом мадридцы набрали 12 баллов.

    Зона вылета

    Первую победу в сезоне одержала «Валенсия», что позолило команде покинуть зону вылета. В 6-м туре была обыграна «Жирона» (2:0).

    Эта виктория помогла «летучим мышам» набрать 4 очка и подняться на 19 место в Примере. «Лас-Пальмас» с 2 пунктами опустился на 20 строчку испанского чемпионата.

    Тур №7

    Во вторник, 24 сентября стартует новый 7-й тур в чемпионате Испании. «Реал» в родных стенах примет «Алавес».

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    В среду, 25 сентября свой матч проведёт лидер Примеры, «Барселона» дома сыграет против «Хетафе».

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Матчи тура пройдут с 24 по 26 сентября.

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